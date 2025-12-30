Quais as promessas de segurança de Trump à Ucrânia para tentar encerrar guerra

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:29
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que os Estados Unidos ofereceram à Ucrânia garantias de segurança por 15 anos, durante as discussões sobre um plano de paz revisado com o presidente americano Donald Trump.
A reunião ocorreu na Flórida (EUA), no último domingo (28/12). Trump afirmou que o acordo sobre este ponto está "perto de 95%" definido, mas o líder ucraniano disse que gostaria de ter garantias por até 50 anos.
Zelensky destacou questões territoriais e a usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, como as últimas questões não resolvidas. Ele pouco falou sobre o futuro da região de Donbas, contestada pela Ucrânia.
A Rússia rejeitou anteriormente trechos fundamentais do plano, mas, nesta segunda-feira (29/12), um porta-voz do Kremlin concordou com Trump que a paz está mais próxima, segundo a agência de notícias estatal russa Tass.
Dirigindo-se aos repórteres no resort de Trump em Mar-a-Lago, após a reunião de domingo, Zelensky afirmou novamente que, para ele, o acordo de paz como um todo está 90% definido. Ele havia mencionado o mesmo número antes da visita.
Os líderes da Ucrânia e dos Estados Unidos também destacaram que houve progresso em um ponto importante ainda pendente: as garantias de segurança para a Ucrânia.
A agência Reuters noticiou que Zelensky espera que essa garantia de segurança comece no momento em que Kiev assinar o tratado de paz.
"Sem garantias de segurança, esta guerra não pode ser verdadeiramente dada como encerrada", explicou ele, segundo a agência de notícias AFP.
"Não podemos reconhecer que ela tenha terminado, pois, com esse vizinho, permanece o risco de renovação das agressões."
Zelensky acrescentou que deseja que os Estados Unidos "considerem a possibilidade de 30, 40, 50 anos".
Os EUA ainda não comentaram sobre o período de tempo envolvido.
No domingo, Trump afirmou que o acordo estava próximo e que ele esperava que os aliados europeus "assumissem uma grande parte" deste esforço, com o apoio dos Estados Unidos.
Para Zelensky, duas questões centrais permanecem sem resolução: a questão dos territórios e o futuro da usina nuclear de Zaporizhzhia, que é um território controlado pela Rússia na Ucrânia.
Atualmente, Moscou controla cerca de 75% da região de Donetsk e cerca de 99% da vizinha Luhansk. As duas regiões são coletivamente conhecidas como Donbas.
Falando aos repórteres após a reunião, Trump afirmou que o acordo em Donbas permanece "não resolvido, mas muito mais perto" de uma solução.
O destino da região é um obstáculo importante nas negociações.
A Rússia reluta sistematicamente a ceder do seu objetivo de assumir o controle total de Donbas. E, na segunda-feira, o Kremlin declarou novamente que a Ucrânia deve retirar suas tropas da parte da região ainda controlada por Kiev.
A Ucrânia insiste que a área poderia ser transformada em uma zona econômica livre, policiada pelas suas forças, mas Zelensky destacou que qualquer discussão a respeito deveria incluir o povo ucraniano, segundo a agência Reuters.
Donald Trump mudou repetidas vezes de posição sobre os territórios perdidos da Ucrânia. Em setembro, ele surpreendeu os observadores ao sugerir que Kiev poderia tê-los de volta, mas mudou de opinião posteriormente.
Trump também aventou a possibilidade de discussões trilaterais entre os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia, afirmando que isso poderia acontecer "no momento certo".
Apesar do seu empenho para acrescentar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia à lista de conflitos que ele afirma ter encerrado, Trump alertou que o bloqueio ou sucateamento das discussões, com resultados "muito ruins", poderia fazer com que a guerra continuasse por ainda mais tempo.
Zelensky sugeriu que autoridades ucranianas se encontrassem na Casa Branca em janeiro, possivelmente ao lado de líderes europeus, enquanto as delegações dos Estados Unidos e da Ucrânia finalizam os planos para novos diálogos.
Em ligação aos aliados europeus após a reunião, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou os "bons progressos" das discussões na Flórida. Ela reforçou a necessidade de "sólidas garantias de segurança" para a Ucrânia.
O presidente francês, Emmanuel Macron, também declarou que os aliados de Kiev se reuniriam em Paris, na França, para discutir as garantias de segurança em janeiro.
Zelensky declarou que um eventual plano de paz deveria ser apresentado à Ucrânia em um referendo. Ele insiste que seria necessário um cessar-fogo de 60 dias para que ocorresse a votação.
Mas a Rússia não apoia um cessar-fogo temporário. Esta questão teria surgido em uma ligação entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, antes da reunião de domingo.
O ex-embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Yuri Ushakov, declarou que Trump ouviu a avaliação russa sobre as propostas e os dois presidentes saíram da ligação acreditando que o cessar-fogo temporário proposto pela União Europeia e pela Ucrânia acabaria prolongando o conflito.
Trump iniciou a ligação. Ele reconheceu que Moscou tem pouco interesse em um cesar-fogo que permitisse à Ucrânia realizar o referendo.
"Compreendo esta posição", destacou o presidente americano.
Poucos detalhes foram divulgados, mas Trump afirmou acreditar que o líder russo "quer que a Ucrânia tenha sucesso".
Enquanto isso, continuam os ataques noturnos na Ucrânia. Kiev afirmou ter contido 25 ataques aéreos russos no domingo (21/12).
Já o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças interceptaram 89 drones ucranianos na noite de domingo. A ampla maioria deles estava sobre a região de Briansk.
