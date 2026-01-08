Mundo

Problema 'grave' de saúde de astronauta faz Nasa encerrar missão de forma antecipada pela 1ª vez

A agência espacial americana não divulgou qual astronauta está passando por problema de saúde e nem de qual condição se trata. Tripulação que voltará mais cedo realizava missão na Estação Espacial Internacional.

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 23:10

Não foi divulgado qual tripulante está passando por problema de saúde; da esquerda para a direita na foto estão Oleg Platonov, Mike Fincke, Kimiya Yui e Zena Cardman Crédito: NASA

A agência espacial americana Nasa anunciou nesta quinta-feira (08/01) que vai antecipar o retorno de uma tripulação de quatro pessoas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) devido a um "problema de saúde grave" que afetou um dos astronautas.

A agência não divulgou o nome do tripulante nem a condição médica, alegando privacidade, mas afirmou que a pessoa está em condição estável.

"Esta não é uma evacuação de emergência", disse um funcionário da Nasa, acrescentando: "Sempre priorizamos a saúde dos astronautas".

Na quarta-feira (07), a Nasa cancelou abruptamente uma caminhada espacial que ocorreria nesta quinta, quando dois astronautas fariam uma saída da ISS.

A decisão de trazer a tripulação de volta antecipadamente foi anunciada pelo administrador da Nasa, Jared Isaacman, e outros funcionários da agência em uma entrevista coletiva.

Eles deram poucos detalhes, mas disseram que o problema de saúde não estava relacionado a operações espaciais e não se tratava de uma lesão.

Esta é a primeira evacuação antecipada na história da ISS, que abriga astronautas de forma contínua desde 2000.

James Polk, diretor médico e de saúde da Nasa, disse também que esta é a primeira vez em mais de 65 anos de história da agência americana que uma missão tem fim antecipado devido a um problema médico.

A tripulação de quatro pessoas é chamada de "Crew-11" e é composta pelos astronautas da Nasa Zena Cardman e Mike Fincke; Kimiya Yui, da agência espacial japonesa JAXA; e um cosmonauta russo, Oleg Platonov.

Espera-se que em 48 horas seja divulgado um cronograma de retorno dos astronautas.

Um astronauta americano permanecerá a bordo da ISS, segundo as autoridades, e será acompanhado por dois cosmonautas russos.

A ISS orbita a Terra a uma altitude média de cerca de 400 km acima da superfície Crédito: NASA

A Crew-11 foi enviada para a ISS em agosto do ano passado a bordo de uma Crew Dragon da SpaceX e deveria permanecer em órbita por cerca de seis meses, retornando por volta do próximo mês, após ser substituída por outra tripulação de quatro pessoas alguns dias antes.

A ISS possui equipamentos médicos básicos, suprimentos e sistemas de comunicação que permitem que médicos na Terra conversem em particular com os astronautas, avaliem suas condições e recomendem tratamento.

O retorno antecipado da tripulação de quatro pessoas pode atrasar alguns experimentos e tarefas de manutenção até a chegada da nova tripulação no próximo mês, de acordo com Simeon Barber, cientista espacial da Open University.

"A estação espacial é uma grande e complexa façanha de engenharia, projetada para ser operada por um número mínimo de tripulantes", explica Barber.

O cientista espacial acrescenta que a tripulação que ficará na ISS provavelmente precisará "reduzir um pouco o trabalho experimental e se concentrar mais na manutenção e na conservação da estação, aguardando o retorno de uma equipe completa".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta