Primeiro ministro da Etiópia recebe Prêmio Nobel da Paz

O anúncio foi feito há pouco em Estocolmo, na Suécia

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 06:50

 - Atualizado há 6 anos

Abiy Ahmed ganhou o Nobel da Paz Crédito: Mohamed Nureldin Abdallah

A Academia Sueca concedeu ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, o Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços para alcançar a paz na Eritreia. O anúncio foi feito há pouco em Estocolmo, na Suécia.

A Etiópia e a Eritreia são inimigos de longa data, tendo travado uma guerra na fronteira entre 1998 e 2000 e restaurado as relações apenas em julho de 2018, após décadas de hostilidade.

Com informações da Agência Brasil

