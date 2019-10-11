Primeiro ministro da Etiópia recebe Prêmio Nobel da Paz

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 06:50
A Academia Sueca concedeu ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, o Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços para alcançar a paz na Eritreia. O anúncio foi feito há pouco em Estocolmo, na Suécia.
A Etiópia e a Eritreia são inimigos de longa data, tendo travado uma guerra na fronteira entre 1998 e 2000 e restaurado as relações apenas em julho de 2018, após décadas de hostilidade.
