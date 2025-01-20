Posse de Trump: acompanhe ao vivo os principais eventos do dia

- Donald Trump toma posse em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira pouco antes das 12h em Washington (14h de Brasília)
- A cerimônia, tradicionalmente realizada do lado de fora do Capitólio, foi transferida para o lado de dentro por conta da onda de frio intenso que atinge a capital americana, com temperaturas negativas e sensação térmica de até -13ºC
- Após o juramento oficial, Trump fará um pronunciamento antes de desfilar pela cidade até a Casa Branca e participar de três bailes comemorativos à noite
- Cerca de 200 mil simpatizantes são esperados na cidade para marcar a transferência da presidência
- Em um comício no domingo, Trump prometeu assinar uma série de ordens executivas logo no seu primeiro dia no cargo. São esperados até 200 decretos presidenciais
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