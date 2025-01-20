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Posse de Trump: acompanhe ao vivo os principais eventos do dia

Donald J. Trump retorna à Casa Branca nesta segunda-feira (20/01) após ser empossado como o 47º presidente dos EUA; dia da posse inclui cerimônia formal de juramento, além de apresentações musicais, desfile comemorativo e bailes formais à noite.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

20 jan 2025 às 08:44

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 08:44

  • Donald Trump toma posse em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira pouco antes das 12h em Washington (14h de Brasília)
  • A cerimônia, tradicionalmente realizada do lado de fora do Capitólio, foi transferida para o lado de dentro por conta da onda de frio intenso que atinge a capital americana, com temperaturas negativas e sensação térmica de até -13ºC
  • Após o juramento oficial, Trump fará um pronunciamento antes de desfilar pela cidade até a Casa Branca e participar de três bailes comemorativos à noite
  • Cerca de 200 mil simpatizantes são esperados na cidade para marcar a transferência da presidência
  • Em um comício no domingo, Trump prometeu assinar uma série de ordens executivas logo no seu primeiro dia no cargo. São esperados até 200 decretos presidenciais
  • Leia mais sobre o que esperar da posse de Trump aqui
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