Mundo

Por que Trump pede R$ 80 bilhões em processo contra o New York Times

Presidente acusa jornal de difamação e calúnia; 'isso acaba, AGORA!', disse ele em sua rede social.

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:32

'O New York Times tem tido liberdade para mentir, difamar e me atacar por tempo demais, e isso acaba, AGORA!', escreveu Trump em sua rede social Crédito: Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai processar o New York Times em US$ 15 bilhões (cerca de R$ 80 bilhões) pelo que ele chama de difamação e calúnia.

"O New York Times tem tido liberdade para mentir, difamar e me atacar por tempo demais, e isso acaba, AGORA!", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social, nesta segunda-feira.

Ele destacou o apoio do jornal à candidatura de Kamala Harris na última eleição presidencial, em 2024, afirmando que o veículo se tornou um "porta-voz do Partido Democrata Radical de Esquerda".

Trump acrescentou que o processo será movido na Flórida, um reduto republicano.

A BBC procurou o jornal para obter um comentário mas não obteve resposta.

Trump há muito tempo expressa descontentamento com o que chama de veículos de mídia inclinados à esquerda e desfavoráveis à sua presidência.

Em uma postagem na noite de segunda-feira, Trump criticou o apoio do New York Times à sua rival eleitoral, dizendo:

"O endosso deles a Kamala Harris foi colocado bem no centro da capa do New York Times, algo até então INÉDITO!"

Na mesma publicação, ele também acusou outros veículos de mídia ou programas de TV de o "difamarem" por meio de "um sistema altamente sofisticado de alteração de documentos e imagens".

Não é a primeira vez que Trump tenta processar o New York Times.

Em 2023, um juiz rejeitou um processo movido por ele — já como ex-presidente — contra o jornal, afirmando que as alegações "fracassam como questão de direito constitucional".

A ação, no valor de US$ 100 milhões (cerca de R$ 532 milhões), acusava o jornal e a sobrinha afastada de Trump, Mary Trump, de um "plano insidioso" para obter seus registros fiscais. O processo havia sido aberto em 2021 e estava ligado a uma série de reportagens premiada com o Pulitzer sobre as finanças de Trump.

Trump também perdeu outra tentativa de ação por difamação em 2023, quando tentou, sem sucesso, processar a rede de TV CNN por supostamente tê-lo comparado a Adolf Hitler. Um juiz federal posteriormente rejeitou o processo de US$ 475 milhões (cerca de R$ 2,53 bilhões).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta