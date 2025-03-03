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Por que os preços das criptomoedas voltaram a subir — e o que Trump tem a ver com isso

Trump citou cinco criptomoedas que gostaria de ter em uma potencial reserva nacional para que os EUA pudessem se tornar 'a capital mundial das criptomoedas'.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 mar 2025 às 09:43

Publicado em 03 de Março de 2025 às 09:43

Imagem BBC Brasil
Preços das criptomoedas disparam após Trump nomear cinco criptomoedas para potencial reserva estratégica dos EUA Crédito: Getty Images
O presidente americano, Donald Trump, revelou os nomes de cinco criptomoedas que ele diz que gostaria de incluir em uma nova reserva estratégica para tornar os Estados Unidos "a capital mundial das criptomoedas".
Os preços de mercado das cinco moedas que ele citou — bitcoin, ethereum, XRP, solana e cardano — dispararam rapidamente após o anúncio.
Durante a campanha presidencial, Trump cortejou agressivamente a comunidade cripto. Seu antecessor na Casa Branca, Joe Biden, havia comandando uma repressão às criptomoedas devido a preocupações com fraudes e lavagem de dinheiro.
Não está claro como a nova reserva vai funcionar. A expectativa é de que mais informações sejam divulgadas nesta sexta-feira (7/3), quando Trump planeja realizar a primeira Cúpula de Criptomoedas na Casa Branca.
Imagem BBC Brasil
Trump assinou uma ordem executiva em janeiro para criação de um grupo de trabalho encarregado de propor novas regulamentações para criptomoedas Crédito: Getty Images
Em uma postagem em sua rede social Truth Social no domingo (2/3), Trump disse que havia assinado uma ordem executiva que "orientava o grupo de trabalho presidencial a avançar em uma reserva estratégica de criptomoedas, que inclui XRP, solana e cardano".
Cerca de uma hora depois, ele acrescentou em outra postagem: "E, obviamente, bitcoin e ethereum, como outras criptomoedas valiosas, vão estar no centro da reserva".
As três primeiras moedas citadas por ele tiveram um salto de até 62% no domingo.
E o bitcoin e o ethereum também subiram mais de 10% cada.
As postagens marcaram uma nova curva ascendente para os preços das criptomoedas, que haviam caído drasticamente desde o pico após a eleição do republicano.
Pouco depois de assumir o cargo em janeiro, Trump assinou uma ordem executiva para criar um grupo de trabalho presidencial encarregado de propor novas leis e regulamentações para criptomoedas.
A ordem executiva solicitava que o grupo "avaliasse a potencial criação e manutenção de um estoque nacional de ativos digitais" que poderia usar "criptomoedas legalmente apreendidas pelo governo federal em operações de aplicação da lei".
Não está claro se a criação de um novo estoque estratégico nacional exigiria uma decisão do Congresso.
No passado, Trump já foi um crítico das criptomoedas, dizendo à rede americana Fox News, em 2021, que o bitcoin era uma "fraude".
Mas nas últimas semanas, tanto ele quanto sua esposa, Melania Trump, lançaram suas próprias criptomoedas, levando a acusações de que estão tentando lucrar com as políticas da Casa Branca.

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