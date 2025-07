Mundo

Como foi a despedida de Ozzy Osbourne dos palcos em reunião histórica do Black Sabbath

Mais de 40 mil fãs e um line-up estrelado de lendas do rock influenciadas prestaram homenagens aos fundadores do heavy metal

Publicado em 22 de julho de 2025 às 17:25

Ozzy Osbourne se apresentou sentado em trono preto com morcego gigante Crédito: Ross Halfin

Três semanas antes de sua morte, nesta terça-feira (22/7), Ozzy Osbourne se despediu dos palcos com o último show da banda Black Sabbath, diante de 40 mil fãs e com o apoio de um line-up estrelado de lendas do rock influenciadas pelos fundadores do heavy metal.>

Aos 76 anos e diagnosticado com Parkinson em 2019, Ozzy cantou sentado em um trono preto — aplaudindo, agitando os braços e fazendo caretas de olhos esbugalhados, como nos velhos tempos.>

Antes do show, ele disse que seria "um adeus aos palcos". "E que grande maneira de me despedir", disse o cantor.>

Em alguns momentos, o cantor parecia visivelmente emocionado. "Vocês não fazem ideia do que estou sentindo. Obrigado do fundo do meu coração", disse ao público reunido no Villa Park, em Birmingham.>

>

Foi a primeira vez em 20 anos que Ozzy subiu ao palco com a formação original completa do Black Sabbath — ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.>

O line-up da noite também incluiu outras lendas do rock como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Ronnie Wood (dos Rolling Stones) e Steven Tyler (do Aerosmith).>

O Metallica estava entre as outras bandas que agitaram o Villa Park Crédito: Ross Halfin

Usando sobretudo de couro e uma braçadeira dourada com seu nome, Ozzy surgiu debaixo do palco em seu trono, arrancando um rugido da multidão.>

"Estão prontos? Que comece a loucura!", gritou.>

"É tão bom estar nesse palco. Vocês não fazem ideia", disse ao público, que respondeu entoando seu nome.>

Após cantar cinco músicas de sua carreira solo, Ozzy foi acompanhado por seus companheiros de banda — o guitarrista Tony Iommi, o baixista e letrista Geezer Butler e o baterista Bill Ward — para mais quatro músicas, encerrando com a clássica Paranoid, de 1970.>

Por causa do Parkinson e outros problemas de saúde, Ozzy cantou sentado durante todo o show. Sua voz oscilou um pouco, mas ainda demonstrava força.>

Ronnie Wood, dos Rolling Stones, durante sua participação no palco Crédito: Ross Halfin

Tom Morello (Rage Against the Machine) e Steven Tyler (Aerosmith) dividiram o palco Crédito: Ross Halfin

Fãs de todas as partes do mundo — os que conseguiram ingresso — compareceram ao evento batizado de Back to the Beginning (De Volta ao Começo, em inglês), realizado no estádio do Aston Villa, a poucos quarteirões da casa onde Ozzy cresceu.>

Com lucros serão revertidos para instituições de caridade, o show foi apelidado de "Live Aid do heavy metal", em referência aos shows realizados em 1985 para arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia e que reuniram 82 mil pessoas em Londres e 99 mil na Filadélfia. >

O gramado do Aston Villa virou um mar de camisetas do Black Sabbath e de mãos fazendo o sinal do rock. Algumas áreas viraram redemoinhos de rodas de mosh. >

Um fã agitava um morcego inflável, uma referência ao episódio de 1982, em que Ozzy arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida no palco, um dos momentos mais lendários de sua carreira caótica.>

O gramado do Aston Villa virou um mar de camisetas do Black Sabbath e de mãos fazendo o sinal do rock Crédito: Getty Images

Artistas fizeram homenagens a Ozzy e aos demais integrantes do Sabbath.>

"Sem o Sabbath, não existiria Metallica", disse James Hetfield, vocalista do Metallica, durante a apresentação da banda. "Obrigado por nos dar um propósito na vida.">

O Guns N' Roses fez um cover da música Never Say Die, de 1978. O vocalista Axl Rose encerrou gritando: "Birmingham! Ozzy! Sabbath! Obrigado!">

As estrelas subiram ao palco. Steven Tyler, que enfrentou sérios problemas vocais nos últimos anos, levando ao fim do Aerosmith, mostrou estar de volta à boa forma. >

Ele se apresentou ao lado de Ronnie Wood, Travis Barker (Blink-182) e Tom Morello (Rage Against the Machine), que foi quem reuniu os músicos para o evento.>

Outra formação contou com Billy Corgan, vocalista do Smashing Pumpkins, e KK Downing, do Judas Priest — outro ícone do metal originado nas Midlands inglesas.>

Ozzy Osbourne em seu trono preto, ladeado por 16 músicos do line-up, em foto tirada antes do show Crédito: Ross Halfin

Batalha de bateristas

Entre os músicos mais jovens, Yungblud interpretou Changes, uma das músicas mais delicadas do Sabbath, lançada em 1972 — e que Ozzy levou ao topo das paradas em 2003 em dueto com sua filha Kelly.>

Yungblud fez parte de outro supergrupo, com músicos do Megadeth, Faith No More e Anthrax.>

Houve ainda uma batalha épica entre três bateristas: Travis Barker, Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) e Danny Carey (Tool).>

O vocalista do Pantera, Phil Anselmo, declarou ao público que todos os artistas presentes seriam "pessoas diferentes" sem o Black Sabbath. "Essa é a verdade. Eu não estaria aqui com esse microfone na mão se não fosse pelo Black Sabbath. Os maiores de todos os tempos.">

O ator Jason Momoa foi o mestre de cerimônias da noite. Ao apresentar o Pantera, avisou que se juntaria às rodas na plateia: "Abram espaço pra mim, tô entrando!">

Em outro momento, disse à multidão: "A história do Black Sabbath e do Ozzy Osbourne é olhar para trás e ver os melhores que já fizeram isso. Hoje, temos aqui no palco alguns dos maiores músicos da história do rock e do metal.">

O colega de elenco de Momoa no filme Minecraft, Jack Black, mandou uma mensagem em vídeo, assim como outros nomes de peso, de Billy Idol a Dolly Parton.>

Da esquerda para a direita: Bill Ward, Geezer Butler, Ozzy Osbourne e Tony Iommi, que se apresentaram juntos pela primeira vez desde 2005 Crédito: Ross Halfin

"Black Sabbath basicamente deu início a tudo isso, à era do metal", disse o ex-vocalista do Van Halen, Sammy Hagar, à BBC nos bastidores. "Todos os veem como reis — e se os reis vão se despedir, estamos aqui para honrá-los.>

"Quem foi convidado largou tudo para fazer parte. Isso vai entrar para história como o maior evento de metal de todos os tempos.">

Em entrevista divulgada pelos organizadores, Ozzy disse que o line-up significava "tudo" para ele. >

"Serei eternamente grato por eles terem vindo por mim e pelos fãs. Não consigo expressar direito, mas estou profundamente emocionado e me sinto abençoado.">

Os ingressos variaram entre 200 a 2 mil libras (cerca de R$ 1,5 mil a R$ 15 mil), e os lucros foram destinados à Cure Parkinson's, ao Hospital Infantil de Birmingham e à Acorn Children's Hospice.>

Texto publicado originalmente em 5 de julho de 2025 na BBC News e atualizada em 22 de julho de 2025>

