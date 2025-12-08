Mundo

Por que 'O Agente Secreto' e Wagner Moura já fazem história na disputa pelo Globo de Ouro

Indicações do ator e longa brasileiros ocorrem em um momento em que a diversidade é uma questão importante em Hollywood.

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:44

Moura é o primeiro ator brasileiro indicado na categoria de Melhor Ator em Drama Crédito: Michael Buckner/IndieWire via Getty Images

As indicações de Wagner Moura e do longa O Agente Secretoao Globo de Ouro 2026 já somam recordes.

É a primeira vez que um filme brasileiro tem três indicações: Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama.

"Não sabia que as 3 indicações no Globo de Ouro são recorde brasileiro. Obrigado por me avisar e um abraço enorme pra toda a equipe inacreditável que fez O Agente Secreto", escreveu Mendonça em sua conta no X.

Também é a primeira vez que um filme brasileiro é indicado na categoria Melhor Filme - Drama. Em anos anteriores, as produções brasileiras disputaram nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro (veja mais abaixo).

Além do filme, dirigido pelo pernambucano Kléber Mendonça Filho, Wagner Moura "fez história" no Globo de Ouro, como escreveu a Variety, por ser o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Ator em Drama.

Em 2016, Moura foi indicado na categoria Melhor Ator em Série - Drama, por sua interpretação de Pablo Escobar em Narcos, mas perdeu para Jon Hamm, de Mad Man.

A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.

Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.

Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de Melhor Filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.

Há um grande número de filmes internacionais aclamados concorrendo neste ano, incluindo o emocionante Sentimental Value, sobre duas filhas que se reconectam com o pai distante, que recebeu oito indicações ao Globo de Ouro nesta segunda-feira (8/12).

Outro forte concorrente é Foi Apenas um Acidente, um filme magnífico de Jafar Panahi que conta a história de um homem em busca de vingança contra o ex-oficial da inteligência iraniana que o torturou na prisão.

O filme ganhou o prêmio máximo no Festival de Cannes e recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro.

Fernanda Torres foi a única atriz brasileira a ganhar um Globo de Ouro até o momento Crédito: Matt Winkelmeyer/WireImage/Getty Images

No ano passado, O longa de Walter Salles Ainda Estou Aqui foi indicado na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, mas perdeu para Emilia Pérez.

Já a atriz Fernanda Torres saiu vencedora do Globo na categoria Melhor Atriz - Drama.

Confira a lista de outros atores, atrizes e produções brasileiras indicadas ao Globo de Ouro em anos anteriores.

Filmes

Orfeu Negro (1959) concorreu e venceu o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro em 1960, mas o prêmio foi para a França, já que, embora tenha sido gravado no Brasil e falado em português, a obra foi dirigida pelo francês Marcel Camus.

Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981) concorreu na categoria Melhor Filme Estrangeiro em 1982.

Central do Brasil (1998), de Walter Salles, venceu o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro em 1999.

Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, concorreu na categoria Melhor Filme Estrangeiro em 2003.

Ainda Estou Aqui (2024), dirigido por Walter Salles, foi indicado na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa em 2025.

Atores

Sônia Braga: a atriz recebeu três indicações ao Globo de Ouro: em1986, por Melhor Atriz Coadjuvante, com O Beijo da Mulher-Aranha (1985); em 1989, na mesma categoria, com Luar sobre Parador (1988); e, em 1995, indicada a Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Antologia ou Filme para a TV, com o longa Amazônia em Chamas (1994).

Daniel Benzali, brasileiro radicado nos Estados Unidos, foi indicado na categoria Melhor Ator em Série de Drama, em 1996, com Murder One (1995-1997).

Fernanda Montenegro foi indicada em 1999 a Melhor Atriz - Drama pelo papel em Central do Brasil (1998).

Wagner Moura foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator em Série de Drama, em 2016, pelo papel de Pablo Escobar na série Narcos (2015-2017).

Fernanda Torres foi indicada e ganhou o Globo de Ouro em 2025 na categoria Melhor Atriz - Drama, com sua atuação em Ainda Estou Aqui (2024).

