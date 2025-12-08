Por que 'O Agente Secreto' e Wagner Moura já fazem história na disputa pelo Globo de Ouro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 16:44
As indicações de Wagner Moura e do longa O Agente Secretoao Globo de Ouro 2026 já somam recordes.
É a primeira vez que um filme brasileiro tem três indicações: Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama.
"Não sabia que as 3 indicações no Globo de Ouro são recorde brasileiro. Obrigado por me avisar e um abraço enorme pra toda a equipe inacreditável que fez O Agente Secreto", escreveu Mendonça em sua conta no X.
Também é a primeira vez que um filme brasileiro é indicado na categoria Melhor Filme - Drama. Em anos anteriores, as produções brasileiras disputaram nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro (veja mais abaixo).
Além do filme, dirigido pelo pernambucano Kléber Mendonça Filho, Wagner Moura "fez história" no Globo de Ouro, como escreveu a Variety, por ser o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria de Melhor Ator em Drama.
Em 2016, Moura foi indicado na categoria Melhor Ator em Série - Drama, por sua interpretação de Pablo Escobar em Narcos, mas perdeu para Jon Hamm, de Mad Man.
A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.
Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.
Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de Melhor Filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.
Há um grande número de filmes internacionais aclamados concorrendo neste ano, incluindo o emocionante Sentimental Value, sobre duas filhas que se reconectam com o pai distante, que recebeu oito indicações ao Globo de Ouro nesta segunda-feira (8/12).
Outro forte concorrente é Foi Apenas um Acidente, um filme magnífico de Jafar Panahi que conta a história de um homem em busca de vingança contra o ex-oficial da inteligência iraniana que o torturou na prisão.
O filme ganhou o prêmio máximo no Festival de Cannes e recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro.
No ano passado, O longa de Walter Salles Ainda Estou Aqui foi indicado na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, mas perdeu para Emilia Pérez.
Já a atriz Fernanda Torres saiu vencedora do Globo na categoria Melhor Atriz - Drama.
Confira a lista de outros atores, atrizes e produções brasileiras indicadas ao Globo de Ouro em anos anteriores.
Filmes
Atores
