Por que Israel ampliou ataques na Síria

Israel lançou nesta quarta-feira (16/7) uma série de ataques à Síria, que incluíram alvos na capital do país, Damasco. Autoridades israelenses declararam que o objetivo dos ataques é proteger a comunidade drusa da Síria.

Crédito: Abdulkarem Al-Mohammad/Anadolu via Getty Images

Israel intensificou seus ataques aéreos à Síria nesta quarta-feira (16/7), incluindo sobre a capital do país, Damasco.>

O objetivo declarado dos ataques é intervir em apoio à comunidade drusa, minoria no país, que enfrenta um conflito com outros grupos armados sírios.>

Três pessoas foram mortas nos ataques israelenses a Damasco, segundo o Ministério da Saúde da Síria. Outras 34 ficaram feridas, segundo a atualização mais recente do ministério sobre as consequências dos ataques.>

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, divulgou um vídeo de um noticiário ao vivo, mostrando um ataque direto a um edifício de Damasco. E, pouco depois do início dos ataques israelenses à capital síria, Katz publicou uma declaração de intenções nas redes sociais.>

Katz afirma que o exército israelense "continuará a operar energicamente" em Suweida, a área do sul da Síria onde Israel interveio recentemente em conflitos entre a minoria drusa e outros grupos armados.>

Falando diretamente para a comunidade drusa em Israel, ele afirmou que as Forças de Defesa do país (IDF, na sigla em inglês) irão proteger a população drusa da Síria.>

Os ataques de Israel a Damasco nesta quarta-feira (16/7) surgiram após o início de conflitos armados entre combatentes beduínos sunitas e milícias drusas no sul da Síria, ocorrido no fim de semana passado.>

A violência eclodiu na cidade predominantemente drusa de Suweida no domingo (13/7), dois dias depois que um comerciante druso foi supostamente sequestrado enquanto viajava na estrada para Damasco.>

Na terça-feira (15/7), depois de dois dias de conflitos mortais, Israel declarou ter bombardeado forças do governo sírio em volta de Suweida.>

As forças sírias foram acusadas de também atacarem os drusos. O governo do país não respondeu a acusações específicas, mas condenou os ataques à minoria e afirmou que suas tropas estão presentes para restaurar a ordem na região.>

Pelo menos 200 pessoas foram mortas desde o início dos conflitos no domingo, segundo informou, na terça-feira (15/7), o grupo de monitoramento britânico Observatório Sírio para os Direitos Humanos.>

Em declaração, a presidência da Síria classificou os combates em andamento entre as milícias drusas e as tribos de beduínos como inaceitáveis em qualquer circunstância e contrárias aos seus princípios.>

Israel começou a intervir no conflito recentemente, afirmando sua intenção é proteger a comunidade drusa contra os ataques.>

A declaração destacou ainda que eles irão reafirmar seu "total compromisso" com a investigação de todos os incidentes relatados e não permitirão que os responsáveis saiam sem punição.>

O governo sírio afirmou que trata com a mais alta prioridade a "proteção da segurança e da estabilidade" em todo o país e que a justiça é o seu padrão de operações.>

Quem são os drusos

A fé drusa é um ramo do Islamismo xiita, com identidade e crenças próprias. Eles ocupam historicamente uma posição precária no ordenamento político da Síria.>