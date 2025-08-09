Mundo

Por que brinquedos sexuais estão sendo atirados durante os jogos da liga feminina de basquete dos EUA?

Membros de um meme-coin assumiram a responsabilidade por alguns dos incidentes.

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13:25

Dois dos suspeitos estão agora enfrentando acusações criminais Crédito: Getty Images

Diversos jogos de basquete profissional feminino foram interrompidos nos últimos dias depois que brinquedos sexuais foram jogados nas quadras, deixando jogadores e técnicos frustrados e os torcedores perplexos.

Dois dos suspeitos estão agora enfrentando acusações criminais e a Associação Nacional de Basquete Feminino (WNBA) condenou tal comportamento.

Nesta semana, membros de um grupo de meme-coin(criptomoeda cuja origem está em um meme) teriam reivindicado a responsabilidade por alguns dos incidentes em que vibradores coloridos foram jogados na quadra ou na área do banco durante os jogos. O motivo seria uma forma de chamar a atenção para o lançamento da moeda.

Os jogadores e os técnicos estão preocupados com a segurança e com o significado e a hostilidade por trás dos incidentes.

O jogo entre o Atlanta Dream e o Chicago Sky foi interrompido nos segundos finais na noite de quinta-feira depois que um brinquedo sexual roxo foi jogado da arquibancada para a tribunal.

Embora as pessoas que estavam nas arquibancadas tenham sido interrogadas, ninguém foi preso. A WNBA disse que qualquer torcedor que fosse pego jogando brinquedos sexuais na quadra seria banido da liga e enfrentaria processo judicial.

O número exato de incidentes não é claro porque, em alguns casos, os itens são arremessados, mas não atingem o tribunal ou o banco.

"É muito desrespeitoso", disse Elizabeth Williams, jogadora do Chicago Sky, após um incidente semelhante na semana passada. "Eu realmente não entendo o objetivo disso. É realmente imaturo. Quem quer que esteja fazendo isso precisa crescer."

A treinadora principal do Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, chamou o número crescente de incidentes de "distração".

"Isso vem ocorrendo há séculos", disse ela aos repórteres na quinta-feira. "A sexualização das mulheres. Essa é a versão mais recente disso. E não é engraçado e não deveria ser motivo de piadas em programas de rádio, na imprensa ou em qualquer comentário."

Na terça-feira, enquanto o Indiana Fever jogava contra o Los Angeles Sparks, um brinquedo sexual verde caiu na quadra perto da jogadora do Indiana, Sophie Cunningham.

Ela havia postado na mídia social dias antes, pedindo aos culpados que parassem de jogar os objetos, dizendo: "vocês vão machucar uma de nós".

Até o momento, foram efetuadas duas prisões. Em Atlanta, Delbert Carver, 23 anos, foi preso e acusado de conduta desordeira, indecência pública/exposição indecente e invasão criminosa depois de ser acusado de jogar um brinquedo sexual em um jogo no dia 29 de julho.

A WNBA respondeu em um comunicado: "A segurança e o bem-estar de todos em nossas arenas é uma prioridade máxima para nossa liga. Objetos de qualquer tipo arremessados na quadra ou na área dos assentos podem representar um risco de segurança para os jogadores, oficiais do jogo e torcedores."

A segunda prisão foi a de Kaden Lopez, 18 anos, também acusado de jogar um brinquedo sexual em um jogo no dia 5 de agosto, em Phoenix, e de bater na cabeça de um homem que assistia ao jogo.

Como os incidentes aumentaram, os membros da comunidade de uma moeda meme chamada Green Dildo Coin assumiram a responsabilidade por algumas das interrupções.

Um porta-voz do grupo disse ao USA Today que os membros começaram a jogar brinquedos sexuais verdes para coincidir com o lançamento da moeda meme, que foi criada no dia anterior ao primeiro incidente. O grupo queria usar as "acrobacias virais" para chamar a atenção, disse ele.

"Não fizemos isso porque não gostamos de esportes femininos ou porque algumas das narrativas que estão em alta no momento são ridículas", disse o porta-voz, sob anonimato, em um artigo na quinta-feira.

Eles acrescentaram que os dois presos não eram associados ao grupo.

Embora muitos dos incidentes incluíssem brinquedos verdes, alguns eram de outras cores, indicando que nem todos os incidentes estavam vinculados à moeda meme.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta