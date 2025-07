Mundo

Por que as enchentes no Texas que mataram mais de 100 foram tão letais

A combinação entre a geografia e a falta de recursos teria contribuído para um dos piores desastres naturais que os EUA sofreram no último século.

Publicado em 8 de julho de 2025 às 07:38

null Crédito: Getty Images

Mais de 100 mortos, incluindo cerca de 30 meninas e adolescentes.>

Este é, até o momento, o número de óbitos em decorrência das chuvas torrenciais e enchentes que atingiram o Texas na última sexta-feira, 4 de julho, quando os americanos celebram o Dia da Independência dos Estados Unidos.>

As operações de busca e resgate continuam ao redor do Rio Guadalupe, epicentro da tragédia, à medida que dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas.>

Enquanto algumas famílias se preparam para enterrar seus entes queridos e outras aguardam notícias dos parentes desaparecidos, começam a surgir perguntas sobre como esta tragédia aconteceu e por que deixou tantas vítimas.>

>

Pelo menos 27 meninas do acampamento cristão Mystic morreram quando as águas da enchente atingiram o local, segundo as autoridades Crédito: Danielle Villasana/The Washington Post/Getty Images

1. Qual o papel do terreno?

"O Texas, em geral, lidera as mortes por inundações no país, e por uma ampla margem", afirmou Hatim Sharif, professor de engenharia civil e ambiental da Universidade do Texas, em artigo publicado no site de notícias acadêmicas The Conversation.>

Após revisar dados de 1959 a 2019, o especialista constatou que 1.069 pessoas morreram em tragédias deste tipo no Estado durante esse período, e muitas destas mortes ocorreram na área onde aconteceu a tragédia atual.>

A área, por onde passa o rio Guadalupe, é conhecida como Flash Flood Alley (algo como "Beco das Enchentes Relâmpago"), escreveu Sharif.>

O Rio Guadalupe sofreu inundações pelo menos uma vez a cada década no século 20, de acordo com a Universidade de Houston Crédito: Getty Images

Trata-se de uma faixa de terra em forma de meia-lua que se estende desde perto de Dallas, passando por Austin e San Antonio, e depois faz uma curva para oeste em direção à fronteira com o México.>

O "beco" apresenta condições ideais para inundações repentinas.>

"As colinas são escarpadas, e a água se move rapidamente quando chove. É também uma área semiárida, com solos que não absorvem muita água, então a água escoa rapidamente, e riachos rasos enchem rapidamente", explicou Sharif.>

"Quando esses riachos cheios convergem em um rio, podem formar corpos d'água capazes de arrastar casas, carros e, infelizmente, qualquer pessoa em seu caminho", acrescentou.>

Russ Schumacher, professor de ciências atmosféricas da Universidade Estadual do Colorado, também nos EUA, fez uma declaração semelhante, dizendo ao jornal The New York Times que a região pode sofrer "inundações devastadoras em um piscar de olhos".>

Sharif lembrou, por sua vez, que, em 1987, outras chuvas no oeste do condado de Kerr fizeram o Rio Guadalupe transbordar rapidamente, desencadeando eventos semelhantes aos dos últimos dias.>

"Dez adolescentes que estavam sendo retirados de um acampamento morreram naquela enchente", segundo ele.>

A região do Texas onde ocorreu a tragédia é conhecida como 'Beco das Enchentes Relâmpago' Crédito: Getty Images

A geografia também explica por que a região é propensa a chuvas torrenciais.>

Nesta parte do Texas fica a chamada Escarpa de Balcones, uma fileira de penhascos e colinas íngremes criada por uma falha geológica. Quando o ar quente do Golfo do México sobe sobre a escarpa, ele se condensa e pode desencadear chuvas localizadas, porém intensas, que enchem córregos e rios.>

À medida que as temperaturas sobem, a atmosfera mais quente retém mais umidade, aumentando o risco de chuvas torrenciais e inundações. Isso explica por que essa tragédia ocorreu em pleno verão.>

Entre quinta e sexta-feira passada, a área afetada recebeu uma quantidade de chuva equivalente a vários meses, segundo meteorologistas.>

Em 45 minutos, o Rio Guadalupe subiu oito metros, fazendo com que transbordasse.>

As inundações neste rio não são incomuns. Pelo menos uma foi registrada a cada década do século 20, de acordo com dados compilados pela Universidade de Houston, também nos EUA.>

2. O alerta foi dado tarde demais?

Outra dúvida que começou a circular é se os sistemas de alerta funcionaram e deram tempo suficiente aos moradores e turistas para buscar abrigo.>

Na quarta-feira, o Departamento de Gestão de Emergências do Texas (TDEM, na sigla em inglês) acionou os recursos estaduais de resposta a emergências devido ao aumento da ameaça de enchentes em partes do oeste e centro do Texas.>

Na tarde de quinta-feira, o NWS emitiu um alerta de inundação que identificava o condado de Kerr como um local de alto risco de enchentes durante a noite.>

Na madrugada de sexta-feira, as autoridades regionais emitiram alertas separados para o condado de Kerr, com várias horas de diferença, após constatar que o Rio Guadalupe estava transbordando, informou a BBC.>

O que aconteceu então? O que deu errado? O governador do Texas, Greg Abbott, atribuiu o fato à magnitude do desastre.>

"Ninguém esperava uma parede de água de quase nove metros de altura", ele disse.>

O governador do Texas afirmou que ninguém esperava que as chuvas provocassem a devastação que causaram Crédito: Getty Images

O diretor do TDEM, Nim Kidd, admitiu, por sua vez, que nem todos os moradores e visitantes receberam as mensagens de alerta sobre o que estava por vir.>

"Há áreas onde não há cobertura de celular, então, não importa quantos sistemas de alerta você assine, você não vai receber uma única mensagem", ele afirmou durante uma entrevista coletiva.>

Mas deu a entender que os relatórios do NWS não foram precisos, e que isso não ajudou a tomar medidas mais rapidamente.>

Rob Kelly, juiz do condado de Kerr, reconheceu, no entanto, que o município, um dos mais atingidos pelo desastre, carece de sistemas de alerta contra enchentes.>

Em declaração à rede CBS, ele disse que há seis anos o condado considerou instalar um sistema de alerta de enchentes ao longo do Rio Guadalupe, semelhante às sirenes que avisam sobre tornados. O que aconteceu então? O sistema nunca foi implementado devido ao seu custo, ele explicou.>

"Sabemos que há perguntas sendo feitas sobre o sistema de notificação e, embora este não seja o momento para especular, estamos comprometidos em conduzir uma revisão completa dos sistemas atuais", anunciou Dalton Rice, uma das autoridades municipais de Kerryville, no domingo.>

"No momento oportuno, anunciaremos medidas para nos prepararmos melhor para eventos futuros. Devemos isso àqueles que perderam um ente querido e a todos os membros da nossa comunidade", disse ele durante uma coletiva de imprensa.>

3. Qual foi a influência dos cortes de Trump?

Desde que voltou à Casa Branca, Donald Trump, com a assessoria do bilionário Elon Musk, demitiu ou aposentou milhares de funcionários públicos Crédito: Getty Images

Enquanto as buscas continuam para localizar as 40 pessoas desaparecidas após a enchente do Rio Guadalupe, a imprensa americana começou a especular sobre o impacto dos cortes orçamentários e de pessoal implementados pelo governo do presidente Donald Trump na tragédia.>

O jornal The New York Times revelou que vários escritórios do NWS no Texas careciam de hidrólogos e meteorologistas, que são essenciais para o trabalho de monitoramento e alerta climático.>

Tom Fahy, diretor da Organização de Funcionários do NWS, disse que os cargos vagos em pelo menos dois escritórios no Texas haviam dobrado desde janeiro, quando Trump retornou à Casa Branca.>

"A redução de pessoal coloca vidas em risco", afirmou ao jornal, John Sokich, que foi diretor de assuntos legislativos do NWS até janeiro. O ex-funcionário explicou que a falta de pessoal dificultava a coordenação com as autoridades locais em caso de emergência.>

O governo negou, por sua vez, essas alegações.>

"As previsões e alertas oportunos e precisos para o Texas neste fim de semana demonstram que o NWS continua totalmente capaz de executar sua missão crucial", declarou o Departamento de Comércio, sob o qual a agência meteorológica opera.>

No entanto, sob o governo Trump, o NWS, assim como outras agências federais, foi forçado a reduzir sua força de trabalho.>

Até a primavera, o Serviço Meteorológico havia perdido quase 600 de seus cerca de 4 mil funcionários devido a demissões e aposentadorias implementadas pelo Departamento de Eficiência Governamental, que era liderado pelo bilionário Elon Musk, informou o The New York Times.>

4. O que se sabe sobre as vítimas?

As chuvas torrenciais que atingiram o centro do Texas desde o fim da semana passada já causaram mais de 100 mortes. A atenção da imprensa se concentrou no condado de Kerr, onde ficava o acampamento cristão Mystic, que foi devastado pelas águas da enchente.>

No centro administrado pela mesma família desde a década de 1930, que se autodenomina um lugar para meninas crescerem espiritualmente em um ambiente cristão saudável, pelo menos 27 meninas e adolescentes teriam morrido, enquanto outras 10 ainda estão desaparecidas.>

De acordo com as investigações iniciais e testemunhos, as águas da enchente teriam pego as meninas e suas monitoras dormindo.>

"Todas nós ficamos histéricas e rezamos muito", contou à rede NBC Stella Thompson, de 13 anos, que foi acordada pelo barulho dos helicópteros na manhã de sexta-feira.>

A jovem escapou ilesa porque sua cabana ficava em um terreno alto, mas outras colegas, como Renee Smajastrla, de 8 anos, não tiveram a mesma sorte.>

"Encontraram a Renee e, embora não tenha sido o resultado que esperávamos, a divulgação nas redes sociais provavelmente ajudou os serviços de emergência a identificá-la rapidamente", escreveu seu tio, Shawn Salta, no Facebook.>

"Somos gratos por ela estar com as amigas e se divertindo muito, como evidenciado por esta foto de ontem", acrescentou.>

Renee Smajastrla, de 8 anos, morreu quando as águas da enchente devastaram o acampamento cristão Mystic Crédito: Camp Mystic

Entre as outras vítimas identificadas, estão as irmãs Blair e Brooke Harber, de 13 e 11 anos, respectivamente.>

O pai das meninas, RJ Harber, confirmou a morte das filhas à rede CNN, descrevendo Blair como "uma aluna talentosa com um coração generoso".>

Já Brooke, segundo ele, "era como uma luz em qualquer ambiente; as pessoas eram atraídas por ela, e ela as fazia rir e aproveitar o momento".>

O diretor do acampamento, Richard "Dick" Eastland, também está entre os mortos, enquanto um monitor continua desaparecido.>

Fora do acampamento, outras tragédias foram registradas, como a de Julian Ryan, um jovem de 27 anos, que perdeu a vida ajudando sua família a se salvar.>

Ryan quebrou a janela do trailer onde morava com a namorada, os filhos e a mãe, perto do condado de Texas Hill, para que pudessem escapar da enchente do rio.>

No entanto, ao fazer isso, ele se cortou e sangrou até a morte antes da chegada do socorro, informou a imprensa local.>

"Ele morreu como um herói, e isso nunca vai ser esquecido", disse Connie Salas, irmã de Ryan, a uma emissora local.>

O número de pessoas desaparecidas e o fato de que as chuvas não cessam, levantam temores de que o número de mortos continue a aumentar.>

*Com informações de Gary O'Donoghue, Rachel Hagan e Ana Faguy>

Os trabalhos de busca e resgate continuam em toda a área afetada Crédito: Getty Images

