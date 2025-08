Mundo

Gorilas procuram antigas amigas mesmo após anos longe, diz pesquisa

Estudo em Ruanda destaca importância da conexão social entre gorilas-das-montanhas fêmeas.

Os relacionamentos estabelecidos entre gorilas-das-montanhas fêmeas são mais importantes do que se pensava anteriormente, sugere uma nova pesquisa realizada em Ruanda.>

Os cientistas basearam a pesquisa em 20 anos de dados que abrangem vários grupos de gorilas no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda.>

Eles descobriram que, mesmo quando duas fêmeas ficavam separadas por muitos anos, uma gorila recém-chegada ainda tentava se juntar a uma fêmea com quem já havia estabelecido uma conexão anterior.>

As descobertas, publicadas na revista científica Proceedings B da Royal Society, expõem a importância do relacionamento entre duas fêmeas na sociedade dos gorilas.>

"Cientificamente, não sei se posso falar em 'amizade'", explica a pesquisadora principal do estudo, Victoire Martignac, estudante de doutorado da Universidade de Zurique, na Suíça. "Mas estamos mostrando aqui que essas relações entre indivíduos do mesmo sexo realmente importam.">

Mudar para diferentes grupos é fundamental na formação da estrutura social dos animais . É algo que tanto machos quanto fêmeas fazem — as fêmeas, às vezes, se mudam várias vezes ao longo de suas vidas.>

Trabalhando em parceria com o Dian Fossey Gorilla Fund, em um local que é monitorado desde 1967, Martignac e seus colegas conseguiram rastrear esses movimentos.>

As gorilas evitavam grupos que tinham machos com os quais elas provavelmente tinham parentesco, mas a presença de fêmeas que elas conheciam também "importava muito", explica Martignac.>

As fêmeas gravitavam em torno de suas "amigas", mesmo que estivessem separadas há muitos anos.>

Elas frequentemente se dirigiam a um grupo com fêmeas com quem haviam crescido, mesmo que isso tivesse acontecido há muitos anos. Também procuravam indivíduos com quem haviam estabelecido uma conexão social — talvez brincando e interagindo — recentemente.>