Em área de conflito

Políticos brasileiros em Israel se abrigam em bunker durante ataques

Uma das delegações é formada por prefeitos e outros representantes municipais; a outra é composta por membros de governos do Centro-Oeste

Publicado em 13 de junho de 2025 às 13:44

Duas comitivas de brasileiros a Israel, incluindo prefeitos e representantes dos governos do Centro-Oeste, precisaram se abrigar em bunkers durante o ataque de Tel Aviv ao Irã, seguido pela ameaça de drones do país persa a alvos israelenses.>

Uma das delegações é formada por prefeitos e outros representantes municipais. O grupo viajou para ter encontros sobre tecnologia na área de segurança pública. Eles estão em Kfar Saba, no entorno de Tel Aviv, hospedados em hotel localizado em um campus universitário, e receberam ordens para ir duas vezes ao abrigo: a primeira durante o ataque de Israel ao Irã, a segunda no lançamento dos drones ao território de Israel.>

Imagem mostra bombardeios de Israel contra a capital do Irã, Teerã Crédito: Reprodução

A outra delegação tem representantes do Consórcio Brasil Central, formado por governos do Centro-Oeste.>

Há ainda um terceiro grupo que não conseguiu chegar, que inclui o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, o prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva (PSD), e outros prefeitos paulistas. "Estamos no aeroporto de Paris, no meio da viagem iniciou-se a guerra e não chegamos lá", disse Silva em vídeo publicado nas redes sociais.>

>

Em nota, a Embaixada de Israel no Brasil afirmou que "todos os membros das delegações encontram-se em locais seguros, com acesso a áreas protegidas".>

A Embaixada disse ainda que "o Ministério das Relações Exteriores de Israel mantém contato constante com os grupos e está trabalhando nas soluções que vão viabilizar o retorno dos participantes que desejarem regressar ao Brasil".>

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), calcula haver 50 brasileiros nas duas delegações, entre eles outros prefeitos, como o de Nova Fribugo (RJ), Jonny Maycon (PL). Lucena tem sido o responsável pela interlocução das comitivas com a Embaixada.>

"Estamos em um local seguro. O alojamento tem um abrigo antiaéreo. A previsão de saída ainda não existe porque o espaço aéreo continua fechado, e após ele ser reaberto precisamos aguardar a volta à normalidade. Já fizemos solicitação para ver se o governo brasileiro poderia mandar um avião da FAB [Força Aérea Brasileira] para nos pegar", afirmou Lucena à Folha de S.Paulo.>

Sirene

Davi Carreiro, chefe executivo da Civitas, central de inteligência e tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro, afirmou que o grupo desembarcou no último dia 10 a Israel e foi orientado ainda no check-in sobre como chegar ao bunker. A sirene soou por volta das 3h da manhã (horário local) desta sexta-feira (13).>

"Segundos depois, os celulares começaram a apitar com uma mensagem em hebraico alertando para uma emergência de guerra, e que deveríamos, dentro de dez minutos, nos dirigirmos a um abrigo. Acordei muito assustado. Foi o tempo de colocar um calçado, pegar uma garrafa de água, celular e carregador.">

A comitiva ficou no abrigo antiaéreo por cerca de 20 minutos. "Foi quando tivemos a notícia que, de fato, tratava-se de um ataque de Israel ao Irã", afirma Carreiro.>

O grupo permaneceu 50 minutos no abrigo antiaéreo e assim que foi liberado para subir aos quartos precisou descer novamente, por conta da ameaça de lançamentos de drones do Irã a Israel.>

"Logo depois o governo de Israel enviou mensagem dizendo que os drones haviam sido interceptados antes mesmo de entrar na fronteira", diz Carreiro.>

A delegação brasileira está, neste momento, liberada para circular pelos quartos de hotel e áreas de convivência, mas sob orientações de manter celulares carregados e roupas confortáveis, caso haja nova ordem de se abrigar.>

Tel Aviv atacou a infraestrutura nuclear do país persa e mirou seus altos comandantes militares —a televisão estatal iraniana informou que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Mohammad Bagheri, e o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, morreram no ataque israelense.>

O governo de Tel Aviv fez o primeiro ataque contra o programa nuclear do rival nesta madrugada (noite de quinta, 12, no Brasil).>

Explosões foram ouvidas em Teerã na noite de quinta, madrugada de sexta (13) no Oriente Médio, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana Nour. A televisão estatal do país disse que as defesas aéreas do Irã estavam em alerta máximo, e que áreas residenciais foram atingidas.>

Nesta sexta, o Exército israelense afirmou que o Irã lançou quase 100 drones contra seu território e que está tentando interceptá-los.>

"O Irã lançou aproximadamente 100 (drones) contra o território israelense, que tentamos interceptar", disse o porta-voz militar Effie Defrin a jornalistas. Ele acrescentou que Israel mobilizou 200 aviões de combate para bombardear quase 100 alvos em seus ataques contra o Irã.>

