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Londres

Polícia confirma três mortos em atentado na Ponte de Londres

Suspeito foi morto e há vários feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 21:18

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 21:18

Movimentação no local onde a polícia do Reino Unido disparou contra um homem após um esfaqueamento na Ponte de Londres Crédito: FRANK AUGSTEIN/AP
Na sequência de um atentado na Ponte de Londres, a polícia confirmou ter abatido o suspeito e que duas das vítimas de esfaqueamento morreram. Segundo a polícia, há vários feridos, alguns em estado grave.
Em entrevista coletiva, a polícia disse que todas as possibilidades estão em aberto e desaconselhou quaisquer especulações sobre a natureza do incidente. As autoridades recomendaram que as pessoas evitem circular nas imediações da Ponte de Londres.
A Scotland Yard tinha informado, no início da tarde que a polícia foi chamada por causa de um esfaqueamento ocorrido na Ponte de Londres um pouco antes das 2h da tarde desta sexta-feira (29). A emergência médica de Londres confirmou a ocorrência de um incidente grave e informou ter enviado várias equipes para o local.
Sem ter ainda provas ou certezas sobre a natureza do incidente, a polícia está, por precaução, a considerá-lo como sendo relacionado com o terrorismo.
A Ponte de Londres foi fechada ao trânsito, e a polícia retirou as pessoas que lá estavam.
O secretário do Interior, Priti Patel, e primeiro-ministro Boris Johnson manifestaram-se nas redes sociais. Patel declarou-se "muito preocupado"com o incidente e solidário com as pessoas afetadas.
Johnson destacou a "imediata resposta" da polícia e da emergência médica, e afirmou que está sendo informado sobre a evolução dos acontecimentos.

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ESFAQUEAMENTO EM HAIA

Várias pessoas foram esfaqueadas nesta tarde em uma rua comercial de Haia, na Holanda.
A polícia local confirma vários feridos e informa que os serviços de emergência estão no local do incidente.
Segundo a polícia, o atacante, que fugiu, é um homem que aparenta idade entre 45 e os 50 anos e vestia roupas esportivas de cor cinza.

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