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Inglaterra

Uma pessoa morre e 5 ficam feridas em ataque na Ponte de Londres

A polícia local trata o atentado como um ato terrorista, já que o suspeito estava usando coletes de explosivos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 17:31

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 17:31

Movimentação no local onde a polícia do Reino Unido disparou contra um homem após um esfaqueamento na Ponte de Londres Crédito: FRANK AUGSTEIN/AP
A Ponte de Londres, um dos principais pontos turísticos da capital da Inglaterra, foi isolada nesta sexta-feira (29) após um incidente em que algumas pessoas foram esfaqueadas. Segundo a polícia, há cinco feridos. O principal suspeito de ter iniciado o ataque foi morto pelas autoridades no local.
Ainda não há confirmação sobre os motivos que levaram ao atentado, mas a polícia afirmou estar tratando preventivamente o incidente como um ato terrorista. O comissário assistente da polícia Neil Basu disse que o suspeito estava usando um colete de explosivos falso no momento da agressão.
Com informações de Agência Brasil

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