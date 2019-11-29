Uma pessoa morre e 5 ficam feridas em ataque na Ponte de Londres

Movimentação no local onde a polícia do Reino Unido disparou contra um homem após um esfaqueamento na Ponte de Londres

Ainda não há confirmação sobre os motivos que levaram ao atentado, mas a polícia afirmou estar tratando preventivamente o incidente como um ato terrorista. O comissário assistente da polícia Neil Basu disse que o suspeito estava usando um colete de explosivos falso no momento da agressão.