Uma pessoa morre e 5 ficam feridas em ataque na Ponte de Londres

A Ponte de Londres, um dos principais pontos turísticos da capital da Inglaterra, foi isolada nesta sexta-feira (29) após um incidente em que algumas pessoas foram esfaqueadas. Segundo a polícia, há cinco feridos. O principal suspeito de ter iniciado o ataque foi morto pelas autoridades no local.
Ainda não há confirmação sobre os motivos que levaram ao atentado, mas a polícia afirmou estar tratando preventivamente o incidente como um ato terrorista. O comissário assistente da polícia Neil Basu disse que o suspeito estava usando um colete de explosivos falso no momento da agressão.
Com informações de Agência Brasil