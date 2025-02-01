Pequeno avião cai na Filadélfia, EUA, causando explosão e incêndio; ainda não há informações sobre vítimas

Um pequeno avião caiu em cima de casas no nordeste da Filadélfia nesta sexta-feira (31/01) à noite, informou a polícia local à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos.
Duas pessoas estavam a bordo do avião e há relatos de outros feridos em solo, disse a polícia.
Ainda não se sabe o que levou ao acidente, quem estava a bordo e se há sobreviventes.
Os bombeiros da Filadélfia disseram que várias casas estão em chamas após o acidente e uma explosão.
Equipes de emergência já estão no local.
O acidente aconteceu a poucos quarteirões do Roosevelt Mall, um shopping de três andares em uma parte densamente povoada da cidade da Pensilvânia.
A área onde o acidente ocorreu é repleta de casas e lojas.
Vídeos na internet mostram o avião caindo rapidamente e uma enorme bola de fogo surgindo no céu.
A aeronave, um Learjet 55, decolou do Aeroporto Nordeste da Filadélfia por volta das 18h30 (horário local) e caiu a menos de 6,4 km de distância, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).
A FAA disse em um comunicado que o voo estava a caminho do Aeroporto Nacional Springfield-Branson, no Missouri.
A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) estão investigando o caso.
Informações meteorológicas mostram que a noite na Filadélfia estava nublada e chuvosa, com ventos em torno de 10 a 20 mph.
O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, escreveu na rede social X que está em contato com as autoridades locais e está oferecendo todos os recursos para lidar com a situação.
O acidente na Filadélfia ocorre poucos dias depois de uma grande colisão entre um avião comercial e um helicóptero militarem Washington DC que, para as autoridades, provavelmente deixou todas as 67 pessoas a bordo mortas.
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