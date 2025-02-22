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Papa Francisco sofre piora, passa por transfusão e segue em estado 'crítico': o que se sabe

Papa Francisco está 'mais debilitado do que ontem', diz o Vaticano, acrescentando que seu prognóstico 'continua reservado'.

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 17:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 fev 2025 às 17:44
Imagem BBC Brasil
Papa Francisco está 'mais debilitado do que ontem', diz o Vaticano Crédito: Reuters
A condição do papa Francisco continua "crítica" após ele sofrer uma "crise asmática de longa duração" neste sábado (22/2), informou o Vaticano.
O pontífice está "mais debilitado do que ontem" e recebeu transfusões de sangue, disse o comunicado.
O Vaticano disse que o homem de 88 anos está alerta e em sua poltrona, mas precisa de um "alto fluxo" de oxigênio e seu prognóstico "permanece reservado".
O papa está sendo tratado de pneumonia em ambos os pulmões no Hospital Gemelli em Roma.
As transfusões de sangue foram consideradas necessárias devido a uma baixa contagem de plaquetas, associada a anemia, disse o Vaticano.
O papa foi internado pela primeira vez no hospital em 14 de fevereiro após sentir dificuldades para respirar por vários dias.
Mais cedo, o Vaticano anunciou que o papa Francisco não apareceria em público para liderar a oração com os peregrinos no domingo, o que significa que ele perderá o evento pela segunda semana consecutiva.
Na sexta-feira, seus médicos disseram que não havia risco iminente para sua vida, mas que ele "não está fora de perigo".
Sua condição foi descrita anteriormente como "complexa".
O papa é especialmente propenso a infecções pulmonares devido ao desenvolvimento de pleurisia — uma inflamação ao redor dos pulmões — quando adulto e à remoção de parte de um dos pulmões aos 21 anos.
Durante seus 12 anos como líder da Igreja Católica Romana, o argentino foi hospitalizado várias vezes, incluindo em março de 2023, quando passou três noites no hospital com bronquite.

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