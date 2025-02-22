Papa Francisco sofre piora, passa por transfusão e segue em estado 'crítico': o que se sabe

Papa Francisco está 'mais debilitado do que ontem', diz o Vaticano Crédito: Reuters

A condição do papa Francisco continua "crítica" após ele sofrer uma "crise asmática de longa duração" neste sábado (22/2), informou o Vaticano

O pontífice está "mais debilitado do que ontem" e recebeu transfusões de sangue, disse o comunicado.

O Vaticano disse que o homem de 88 anos está alerta e em sua poltrona, mas precisa de um "alto fluxo" de oxigênio e seu prognóstico "permanece reservado".

O papa está sendo tratado de pneumonia em ambos os pulmões no Hospital Gemelli em Roma

As transfusões de sangue foram consideradas necessárias devido a uma baixa contagem de plaquetas, associada a anemia, disse o Vaticano.

O papa foi internado pela primeira vez no hospital em 14 de fevereiro após sentir dificuldades para respirar por vários dias

Mais cedo, o Vaticano anunciou que o papa Francisco não apareceria em público para liderar a oração com os peregrinos no domingo, o que significa que ele perderá o evento pela segunda semana consecutiva.

Na sexta-feira, seus médicos disseram que não havia risco iminente para sua vida, mas que ele "não está fora de perigo".

Sua condição foi descrita anteriormente como "complexa".

O papa é especialmente propenso a infecções pulmonares devido ao desenvolvimento de pleurisia — uma inflamação ao redor dos pulmões — quando adulto e à remoção de parte de um dos pulmões aos 21 anos.