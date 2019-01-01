Home
>
Mundo
>
Papa faz alerta a novos governantes e critica 'proliferação das armas'

Papa faz alerta a novos governantes e critica 'proliferação das armas'

A mensagem do pontífice foi escrita no mês passado e publicada oficialmente nesta terça-feira ( 1) pelo Vaticano, dia em que Jair Bolsonaro tomou posse como presidente do Brasil