Oscar 2026: tudo o que você precisa saber sobre a premiação deste domingo

'O Agente Secreto' concorre em 4 categorias: melhor escalação de elenco, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor filme.

Publicado em 13 de março de 2026 às 07:36

Com brasileiros disputando em cinco categorias, a 98ª edição da cerimônia de entrega o Oscar será realizada neste domingo (15/3) em Los Angeles.

Considerada a mais importante do cinema mundial, a premiação pode conceder uma estatueta ao Brasil pelo segundo ano consecutivo.

O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorre aos prêmios para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco.

Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso. Ele assina a fotografia do filme Sonhos de Trem.

O Agente Secretoigualou o recorde de Cidade de Deus no Oscar. Os dois filmes receberam quatro indicações. No Oscar 2004, Cidade de Deus concorreu em Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia — mas não ganhou nenhum prêmio.

Esta é a segunda vez que um filme brasileiro é indicado à principal categoria do Oscar: Melhor Filme. A primeira foi em 2025, com Ainda Estou Aqui.

Com a indicação, o Brasil vai concorrer pela sexta vez ao Oscar de Melhor Filme Internacional, categoria na qual o filme de Walter Salles trouxe uma estatueta inédita na última edição.

Abaixo, os detalhes sobre a cerimônia.

Que horas começa a cerimônia do Oscar?

A cerimônia da 98ª edição do Oscar será realizada no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia.

O evento começa às 20h, no horário de Brasília. Mas o tapete vermelho oficial será exibido ao vivo a partir das 19h30. A ultima categoria, Melhor Filme, deve sair depois da meia noite.

Onde assistir à cerimônia do Oscar?

O Oscar 2026 será transmitido ao vivo nos EUA pela ABC e pelo Hulu.

No Brasil, a transmissão oficial do Oscar 2025 é feita pelo canal fechado TNT e pelas plataformas de streaming HBO Max e Globoplay.

A HBO Max e TNT, que são parceiras na transmissão do evento, terão Vladimir Brichta, Fabiula Nascimento e Aline Diniz nos estúdios, além de Carol Ribeiro no tapete vermelho em Los Angeles.

Na TV aberta, a Globo faz cobertura da cerimônia. A transmissão no canal, com apresentação de Maria Beltrão e comentários de Waldemar Dalenogare e Dira Paes, começa somente após o Fantástico.

Quais são as atrações do Oscar?

Pelo segundo ano consecutivo, o comediante Conan O'Brien é o anfitrião da noite, enquanto a locução oficial da cerimônia ficará a cargo do ator e comediante britânico Matt Berry.

Entre os apresentadores confirmados para subir ao palco estão nomes de peso de Hollywood, como Nicole Kidman, Ewan McGregor, Pedro Pascal, Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Adrien Brody, Javier Bardem, Chris Evans e Demi Moore.

O ator brasileiro Wagner Moura também está entre os convidados para anunciar categorias durante a cerimônia.

A cerimônia deste ano terá performances inspiradas em dois fenômenos recentes do cinema: os filmes Pecadores e Guerreiras do K-Pop.

As cantoras EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami — vozes do grupo fictício HUNTR/X — apresentarão Golden, a canção do filme Guerreiras do K-Pop indicada ao Oscar, em um número que deve combinar música, dança e instrumentos tradicionais coreanos.

Já Miles Caton e Raphael Saadiq interpretarão I Lied To You, música indicada do filme Pecadores.

A cerimônia também vai ter participações especiais do cantor Josh Groban e do coral Los Angeles Master Chorale.

O Brasil tem chances de ganhar um Oscar pelo segundo ano?

O Brasil chega à cerimônia do Oscar deste ano com expectativas em torno de O Agente Secreto, que recebeu quatro indicações, inclusive de Melhor Filme.

Para a crítica de cinema Caryn James, que escreve para a BBC, o desempenho do filme nas indicações já demonstra a força da produção brasileira neste ano.

"É difícil para qualquer filme competir pelo prêmio de melhor filme com Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, que são produções de grande escala", afirmou. "Isso diz muito sobre a força de O Agente Secreto, que recebeu tantas indicações importantes — e talvez merecesse ainda mais, especialmente para direção."

As previsões de veículos como The New York Times e Variety apontam que as maiores chances do Brasil estão na categoria de melhor filme internacional.

Mas, apesar do reconhecimento da crítica e dos diversos prêmios que a produção ganhou nesta temporada, a imprensa especializada aponta o filme europeu Valor Sentimental como favorito na categoria.

A atuação de Wagner Moura também tem sido apontada como um dos pontos fortes do longa. Para a crítica, o ator combina carisma com intensidade dramática ao interpretar um personagem que resiste à ditadura ao mesmo tempo em que constrói uma relação afetiva com o filho pequeno.

"Ele é simplesmente uma presença carismática na tela", diz James. "Ao mesmo tempo em que mostra uma resistência feroz ao autoritarismo — algo com que espectadores de todo o mundo podem se identificar hoje —, também cria uma relação muito terna com o filho", diz James.

No entanto, a mídia especializada aponta Micheal B. Jordan, protagonista em Pecadores, como o favorito. O filme também lidera as apostas da imprensa para vencer a categoria de Melhor Elenco.

Os indicados ao Oscar

Entre os filmes que concorrem ao Oscar neste ano, destaque foi o filme de vampiros Pecadores, que estabeleceu um novo recorde ao receber 16 indicações.

Até então, o recorde era dividido entre três filmes: A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land: Cantando Estações (2016), todos com 14 indicações.

O filme Uma Batalha Após a Outra recebeu 13 indicações. Outros filmes que receberam diversas indicações foram Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental e Hamnet.

Confira abaixo as indicações.

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra

Hamnet

Pecadores

Marty Supreme

Frankenstein

Valor Sentimental

Sonhos de Trem

O Agente Secreto

Bugonia

F1: O Filme

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)

Valor Sentimental (Noruega)

Foi Apenas um Acidente (França)

Sirât (Espanha)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Escalação de Elenco

Pecadores

Hamnet

Marty Supreme

O Agente Secreto

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Ator

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)

Wagner Moura (O Agente Secreto)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Melhor Atriz

Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)

Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)

Renate Reinsve (Valor Sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Kate Hudson (Song Song Blue)

Melhor Atriz Coadjuvante

Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)

Amy Madigan (A Hora do Mal)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)

Elle Fanning (Valor Sentimental)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Melhor Ator Coadjuvante

Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)

Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)

Delroy Lindo (Pecadores)

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Ryan Coogler (Pecadores)

Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Melhor Roteiro Adaptado

Uma Batalha Após a Outra

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sonhos de Trem

Bugonia

Frankenstein

Melhor Roteiro Original

Pecadores

Valor Sentimental

Marty Supreme

Foi Apenas um Acidente

Blue Moon

Melhor Canção Original

Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick

Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren

Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq

Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike

Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner

Melhor Trilha Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Animação

Guerreiras do K-Pop

Arco

Zootopia 2

A Pequena Amélie

Elio

Melhor Documentário

Alabama: Presos do Sistema

Embaixo da Luz Neon

Cutting Through Rocks

Mr Nobody Against Putin

A Vizinha Perfeita

O Brasil tinha dois pré-selecionados na categoria de melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos e Yanuni. Mas eles não foram indicados.

Melhor Figurino

Frankenstein

Pecadores

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Avatar: Fogo e Cinzas

Melhor Design de Produção

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após A Outra

Pecadores

Melhor Maquiagem e Cabelo

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

Coração de Lutador

A Meia-Irmã Feia

Melhor Som

Frankenstein

F1

Uma Batalha Após A Outra

Pecadores

Sirât

Melhor Montagem

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

F1: O Filme

Marty Supreme

Valor Sentimental

Melhor Fotografia

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sonhos de Trem

Frankenstein

Marty Supreme

A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.

Melhor Efeito Visual

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

Pecadores

The Lost Bus

Melhor Curta-Metragem

The Singers

Jane Austen's Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.

Melhor Curta de Animação

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Girl Who Cried Pearls

The Three Sisters

Melhor Curta Documentário

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

