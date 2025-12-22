Home
Os nomes de criança mais populares no Brasil em 2025

Os nomes de criança mais populares no Brasil em 2025

Helena foi o nome mais registrado no Brasil em 2025, pelo segundo ano consecutivo, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 15:44

Imagem BBC Brasil
Helena foi o nome preferido dos brasileiros para batizar bebês nascidos em 2025 Crédito: Getty Images

Pelo segundo ano consecutivo, Helena é o nome preferido dos brasileiros. Ao todo, 28.271 crianças receberam esse nome no país.

Entre os meninos, Ravi assumiu a liderança, desbancando Miguel, que ocupava o topo do ranking nos últimos anos.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (22/12) pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O levantamento é baseado nas informações do Portal da Transparência do Registro Civil, que reúne os dados de todos os cartórios do país.

De acordo com a Arpen-Brasil, o ranking de 2025 confirma a consolidação de nomes curtos, de fácil pronúncia e com "sonoridade global". Nomes como Gael, Theo, Noah e Maitê aparecem com destaque entre os dez mais registrados.

A entidade aponta que a escolha dos pais brasileiros mescla tradição, com a manutenção de nomes bíblicos, e a influência de personalidades do universo digital.

O crescimento de Ravi, por exemplo, coincide com a escolha do nome para filhos de influenciadores digitais de grande alcance no último ano.

Embora o ranking anual aponte novas tendências, o Brasil continua sendo um país de nomes tradicionais em sua base histórica.

"A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital", diz a entidade.

Em novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a versão anual do site Nomes do Brasil. O IBGE revelou que o Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas.

A ferramenta interativa do IBGE permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

Nomes mais registrados no Brasil em 2025

A liderança de Helena marca uma mudança no perfil das certidões de nascimento. A última vez que um nome feminino havia liderado a lista geral foi em 2016, com Maria Eduarda.

A Arpen-Brasil afirma que o acompanhamento desses dados permite observar como as preferências sociais e culturais evoluem em tempo real em todas as regiões do país.

Abaixo, veja a lista dos nomes mais registrados em 2025.

Ranking geral

  • Helena - 28.271
  • Ravi - 21.982
  • Miguel - 21.654
  • Maitê - 20.677
  • Cecília - 20.378
  • Heitor - 17.751
  • Arthur - 17.514
  • Maria Cecília - 16.889
  • Theo - 16.766
  • Aurora - 16.506

Nomes femininos

  • Helena - 28.271
  • Maitê - 20.677
  • Cecília - 20.378
  • Maria Cecília - 16.889
  • Aurora - 16.506
  • Alice - 14.777
  • Laura - 14.487
  • Antonella - 10.436
  • Ísis - 10.378
  • Heloísa - 9.703

Nomes masculinos

  • Ravi - 21.982
  • Miguel - 21.654
  • Heitor - 17.751
  • Arthur - 17.514
  • Theo - 16.766
  • Gael - 16.201
  • Bernardo - 15.395
  • Davi - 14.425
  • Noah - 14.182
  • Samuel - 14.021

Com informações de Agência Brasil

