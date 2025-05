Mundo

Os fantásticos pterossauros que viveram no Brasil há milhões de anos

Esses animais viveram na mesma época dos dinossauros e sumiram completamente do mapa por uma conjunção de fatores. Conheça alguns dos fósseis deste grupo que foram descobertos no Brasil e revelam a (pré-)história dessa região do planeta.

Publicado em 12 de maio de 2025 às 08:38

null Crédito: Julio Lacerda/Divulgação

Há centenas de milhões de anos, o céu do que hoje chamamos de Brasil era dominado por répteis alados enormes, que chegavam a até seis metros de envergadura.>

Os pterossauros sobrevoaram cada canto do país — mas, por questões geológicas, só encontramos registros fósseis de algumas das espécies em dois lugares específicos: o Ceará e o Paraná.>

No recém-lançado livro Pterossauros do Brasil (Editora Peirópolis), que conta com ilustrações de Julio Lacerda, o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli apresenta as particularidades desses seres ancestrais, que são frequentemente confundidos com os dinossauros.>

Em entrevista à BBC News Brasil, o especialista destacou quatro espécies de pterossauros "brasileiros" com características únicas (veja mais detalhes a seguir), como cristas enormes, cabeças colossais, hábitos solitários ou uma facilidade para capturar peixes no mar.>

"A pré-história nos educa, nos entretém, nos aproxima da Ciência e nos ajuda a pensar", reflete Anelli, que é professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo (IGc-USP).>

"Mais importante, a pré-história põe livros nas mãos das crianças", complementa ele.>

O paleontólogo lembra que o Mesozoico — a era dos dinossauros e dos pterossauros — compõe apenas 4% de toda a história da Terra.>

"Mas posso dizer que não existe um intervalo de tempo tão extraordinário em termos de Geologia e Biologia. Esse é o momento em que a Geografia atual do planeta se molda, os mamíferos nascem, as plantas com flores brotam… Quase tudo o que vivemos hoje foi semeado durante a era dos dinossauros", diz Anelli.>

Quem foram os pterossauros?

O paleontólogo explica que esses seres são classificados como répteis arcossauros, um grupo que praticamente dominou o mundo durante a era mesozoica — que compreende os períodos triássico, jurássico e cretáceo.>

Essa turma inclui não apenas os pterossauros, mas também os dinossauros e os crocodilomorfos.>

"Os pterossauros são encontrados no registro geológico por volta de 219 milhões de anos atrás, no final do período triássico", calcula o paleontólogo.>

Isso significa que eles surgiram entre 10 e 15 milhões de anos depois dos primeiros dinossauros.>

Aliás, os dinos mais antigos já encontrados no mundo vêm da região Sul do Brasil — e Anelli especula que dois outros fósseis escavados no Rio Grande do Sul podem ser os precursores (ou parentes ancestrais) a partir dos quais os pterossauros evoluíram.>

Falamos aqui dos lagerpetídeos Ixalerpeton polesinensis e Venetoraptor gassenae, que viveram no período Triássico, ao redor de 225 milhões de anos atrás.>

null Crédito: BBC

Quais pterossauros viveram no Brasil?

"Não há dúvidas de que os pterossauros voavam em cada centímetro quadrado do céu da América do Sul durante a era mesozoica", diz Anelli.>

Mas o professor destaca que a Geologia determina quais fósseis serão preservados — e quais se perderão ao longo do tempo.>

Por uma série de fatores como a dinâmica das rochas, o leito dos rios, o mar, o vento, entre outros, o Paraná e o Ceará têm áreas onde hoje é possível encontrar ossos fossilizados dos antigos pterossauros.>

"Devem existir pterossauros guardados em rochas de vários outros Estados do Brasil, mas eles estão a mais de 3 quilômetros de profundidade", estima o paleontólogo.>

Questionado pela BBC News Brasil sobre as espécies de pterossauros brasileiros com características singulares, Anelli destacou quatro delas — duas "cearenses" e duas "paranaenses".>

Você pode conferir detalhes sobre essas espécies nas imagens a seguir:>

O especialista conta que é possível encontrar dezenas de milhares de fósseis do Caiuajara dobruskii — que tinha uma crista bem imponente.>

"Já o Anhanguera piscator era um exímio pescador e patrulhava os mares do que hoje chamamos de Ceará", complementa ele.>

Por que os pterossauros são diferentes dos dinossauros?

Anelli aponta que a divisão entre esses animais acontece por conceitos de anatomia estabelecidos durante as pesquisas feitas pelos paleontólogos.>

"Nós não chamamos um banquinho de cadeira porque ele não tem encosto e repouso para os braços. E não chamamos uma cadeira de poltrona porque ela não tem revestimento. O mesmo vale para dinossauros e pterossauros", compara ele.>

Os dinossauros geralmente possuíam três dedos nas mãos e, na região da cintura, tinham quatro vértebras da coluna que eram coladas (ou soldadas).>

Já os pterossauros carregavam quatro dedos nos braços — o quarto era imenso, chegava a 2 metros de comprimento para dar sustentação à asa.>

Eles eram dotados de ossos ocos e uma estrutura no esqueleto cujo nome era pteroide, que servia para facilitar o voo.>

"Essas características anatômicas nos mostram que esses seres evoluíram por linhagens distintas, embora o registro geológico revele que tiveram ancestrais comuns por causa de características que aparecem em ambos, como as penas primitivas", detalha Anelli.>

Por que os pterossauros são diferentes das aves, se ambos voam?

Os estudos mostram que as aves de hoje são parentes dos dinossauros que sobreviveram à extinção em massa de milhões de anos atrás.>

Ou seja: elas estão ligadas aos dinos, mas não têm nada a ver com os antigos pterossauros.>

"Essa é uma história triássica mesozoica, onde dois grupos de vertebrados aprenderam a voar. Isso aconteceu por volta de 220 milhões de anos atrás entre os pterossauros. Cerca de 70 milhões de anos depois, foi a vez de pequenos dinossauros fazerem o mesmo", detalha Anelli.>

"E quer saber mais? 50 milhões de anos depois, os mamíferos aprenderam a voar e apareceram os morcegos.">

"Ou seja, tivemos três linhagens de vertebrados que desenvolveram essa habilidade em momentos muito distintos", complementa o paleontólogo.>

Os pterossauros tinham um quarto dedo que era extremamente alongado, como revela o fóssil acima Crédito: Getty Images

Por que os pterossauros foram completamente extintos?

Você provavelmente já ouviu falar do grande meteoro que caiu nas proximidades do que hoje chamamos de México — e deu início a uma série de eventos cataclísmicos que acabou com os grandes dinossauros (com exceção das aves) e fez sumir do mapa todos os pterossauros.>

Mas Anelli pondera que a extinção desses répteis alados está relacionada a uma série de fatores.>

"Eles desapareceram porque eram animais grandes, que precisavam de muito alimento e demoravam para se reproduzir", resume ele.>

"Já as aves eram menores e tinham ocupado desde sua origem um nicho de pequenos voadores. Além disso, elas eram muito mais inteligentes.">

As aves tinham uma alimentação bem variada — podiam sobreviver com sementes e nozes, por exemplo. Além disso, a reprodução delas é muito mais rápida.>

"Pelo tamanho e pelas suas características biológicas, os pterossauros ocupavam um nicho biológico que era muito mais sensível às perturbações ambientais", conclui Anelli.>

