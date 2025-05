Mundo

Os planos do Reino Unido para instituir castração química de estupradores

Um programa piloto voluntário já está em andamento — e prestes a ser ampliado para 20 prisões britânicas.

A castração química é ética?

É legal?

Minha análise do arcabouço legal na Inglaterra e no País de Gales mostra que fornecer castração química a agressores sexuais pode ser consistente com as obrigações impostas às autoridades públicas do Reino Unido de acordo com a Convenção Europeia de Direitos Humanos (por meio da Lei de Direitos Humanos de 1998).>

Um dilema para os médicos

A castração química vai gerar, com frequência, deveres conflitantes, com os quais precisamos encontrar maneiras de lidar. É compatível com as obrigações profissionais realizar intervenções que não sejam do interesse clínico dos receptores, se isso beneficiar outras pessoas? As obrigações profissionais variam de acordo com a finalidade da intervenção?>