ONU chama atenção para possível ruína financeira em países em desenvolvimento

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, defendeu neste sábado (21), em um discurso antes da reunião virtual de líderes das 20 maiores economias do mundo (G20), que novos esforços sejam direcionados para atender às necessidades dos países em desenvolvimento. "Os países desenvolvidos podem se dar ao luxo de fornecer um enorme alívio para as suas sociedades, e estão fazendo isso, mas o mundo em desenvolvimento está à beira da ruína financeira e da crescente pobreza, fome e sofrimento indizível", disse ele.

Entre as preocupações da ONU com a pandemia, está o avanço da fome em diversos países Crédito: Sadik Gulec/Shutterstock

Na apresentação, ele também pediu aos líderes do G20 um aumento nos recursos financeiros disponíveis para o Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo Guterres, ainda que o G20 tenha estendido a iniciativa de suspensão da dívida por seis meses, esse movimento ainda não é suficiente. "Estou pressionando por uma nova extensão até o final de 2021 e também por uma expansão do escopo dessas iniciativas a todos os países em desenvolvimento e de renda média necessitados", ressaltou, acrescentando que o efeito dominó das falências pode devastar a economia global.