Ofensa

Obama reage a vídeo racista publicado por Trump: 'Parece não haver vergonha'

Ex-presidente dos Estados Unidos avalia que a maioria do povo americano considera comportamento "profundamente preocupante"

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:59

WASHINGTON - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama reagiu pela primeira vez ao vídeo racista publicado pelo atual chefe do executivo americano, Donald Trump. A postagem retratava Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos. "A maioria do povo americano considera esse comportamento profundamente preocupante", afirmou o ex-presidente em entrevista ao podcaster Brian Tyler Cohen publicada no sábado (14).

Segundo Obama, "parece haver qualquer vergonha" em relação a isso por parte de "pessoas que antes sentiam que era preciso ter algum tipo de decoro, um senso de propriedade e respeito pelo cargo". "Mas a razão pela qual destaco que não acredito que a maioria do povo americano aprove isso é porque, no fim das contas, a resposta virá do próprio povo americano", disse.

Barack Obama disse que a resposta a Trump virá do próprio povo norte-americano Crédito: Reuters/Folhapress

Trump publicou o vídeo racista no dia 5 de fevereiro na rede Truth Social. A imagem de 2 segundos foi incluída ao final de uma postagem que promovia teorias da conspiração sobre a eleição presidencial americana de 2020.

Após a reação negativa da publicação, o vídeo foi apagado, mas Trump não se desculpou. "Eu não cometi nenhum erro. Quer dizer, eu analiso milhares de coisas. E eu vi o começo [do vídeo]. Estava tudo bem", disse após ser questionado por jornalistas enquanto embarcava no avião presidencial. "Alguém deixou passar um detalhe muito pequeno. Aliás, repito, não fui eu que fiz isso, foi outra pessoa. Foi uma republicação, não fomos nós que fizemos [o vídeo]", completou Trump.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta