Mundo

O terremoto global que assombra o fórum dos bilionários e poderosos na Suíça

Espera-se que o Fórum Econômico Mundial nesta semana seja ao mesmo tempo o centro do mundo e totalmente bizarro.

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14:11

Trump participou remotamente do Fórum Econômico Mundial em Davos no ano passado, poucos dias após sua posse Crédito: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Além da neve e da temperatura, a Groenlândia não tem muito em comum com os Alpes suíços.

Mas a luta pelo futuro da ilha paira sobre o encontro de líderes mundiais e empresários no Fórum Econômico Mundial, que acontece na Suíça nesta semana.

De fato, o momento da extraordinária ameaça de Donald Trump parece ter sido escolhido levando em consideração este encontro.

Trump adora Davos — o que é mais do que estranho, considerando as posições de sua base eleitoral.

No ano passado, ele participou do Fórum Mundial por videoconferência da Casa Branca, comparecendo perante uma plateia de executivos europeus em grande parte perplexos, apenas dois dias após sua posse.

Houve um certo constrangimento quando ele mencionou suas ambições territoriais para o Canadá e a Groenlândia e fez uma "oferta irrecusável" para aqueles que importam para seu país: construam fábricas nos EUA ou paguem tarifas que arrecadarão trilhões.

No entanto, ele fez isso com um sorriso. Pediu desculpas por não comparecer pessoalmente e prometeu que estaria lá este ano.

E na quarta-feira (21/01) ele estará aqui, promovendo a mensagem dos EUA em um momento de perplexidade em grande parte do resto do mundo, especialmente na Europa.

Trump deve discursar no que será o maior Davos de todos os tempos, impulsionado por sua presença e suas políticas, que poderiam ser visitadas por um painel fictício do Fórum Mundial chamado de "A Grande Ruptura Global".

Neste momento, Trump é o disruptor-chefe. Ele será pressionado por outros líderes mundiais e chefes de empresas sobre sua tentativa de coagir economicamente a Europa a vender a Groenlândia.

O fórum será o centro do mundo nesta semana — e totalmente bizarro.

"Um espírito de diálogo" é o tema oficial, e embora certamente haja oportunidades em um evento como este para conversas que não são possíveis em outros lugares, a abordagem do governo dos EUA parece se opor ao apelo à cooperação global.

Davos, nos Alpes Suíços, não é um território amigável para o presidente dos EUA Crédito: Reuters

'Casa dos EUA'

O fórum de Davos não é muito bem visto entre os adeptos do "Make America Great Again" (ou MAGA, como o lema de Trump ficou conhecido).

A conferência nos Alpes Suíços é frequentemente alvo de ataques como o do governador da Flórida, Ron DeSantis, que certa vez afirmou que seu Estado era o lugar onde a "agenda de Davos já nasceu morta" e prometeu resistir aos seus "bancos progressistas" e à "carne cultivada em laboratório".

Este ano, houve indícios de que a Casa Branca insistiu para que o fórum minimizasse suas típicas agendas ambientalistas, de desenvolvimento global e "progressistas", em favor de questões comerciais pragmáticas.

Enquanto isso, as maiores empresas americanas foram pressionadas a criar uma "Casa dos EUA" em uma igreja para que os delegados comemorassem a Copa do Mundo e o 250º aniversário da independência dos EUA.

Considerando as discussões globais sobre fronteiras e soberania, da Groenlândia a Caracas e Donbas, e a presença de líderes mundiais, não é impossível imaginar uma espécie de cúpula paralela de Yalta — o encontro de 1945 que reuniu os líderes dos EUA, Reino Unido e Rússia para planejar a derrota da Alemanha.

A maioria dos líderes do G7 estará presente, assim como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, juntamente com outros 65 chefes de Estado e de governo, 850 dos principais executivos mundiais e dezenas de outros pioneiros da tecnologia.

O próprio Trump chegará aos Alpes suíços com cinco membros do seu gabinete, uma enorme comitiva de funcionários do governo e a elite empresarial dos EUA, de Jensen Huang, da Nvidia, a Satya Nadella, da Microsoft.

Mas este não é um território familiar e amigável para o presidente dos EUA. Sua determinação em comprar ou mesmo invadir a Groenlândia não será bem recebida pelo público europeu.

Em vez disso, será o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, quem representará a visão da América do Norte que a Europa adoraria ver concretizada.

Carney superou a maior parte de um ano de caos comercial com os EUA com uma economia em crescimento, tendo substituído os EUA por outros parceiros comerciais.

Também anunciou recentemente o início do que chamou de uma nova ordem mundial que protege o multilateralismo, ao lado de Xi Jinping na China.

Os próprios chineses estarão presentes no nível de ministros das finanças, apresentando seu país — a segunda maior economia do mundo e agora o maior exportador de automóveis — como os adultos do mundo.

É um lugar onde, todos os anos, eles parecem bater no relógio e esperar por sua lenta ascensão econômica, tecnológica e geopolítica.

Afinal, não vamos esquecer as lições de Davos do ano passado, onde o triunfalismo americano exibido no início da semana foi completamente superado no final com notícias sobre um estranho chatbot de IA chinês chamado DeepSeek.

Foi em Davos, há uma década, que ouvi falar pela primeira vez sobre um computador quântico.

Então, no ano passado, em uma sessão sobre baterias de carro, saí convencido de que as montadoras americanas e europeias não tinham chance de alcançar a tecnologia chinesa nesta década.

Muitas pessoas criticam Davos. Mas valerá a pena assistir: o futuro pode ser encontrado em alguns de seus cantos mais brilhantes e com marcas renomadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta