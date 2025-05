Mundo

O satélite da era soviética que deve cair na Terra após mais de meio século em órbita

Parte de uma sonda espacial da era soviética deve cair na Terra esta semana, após ficar presa em órbita por mais de meio século.

Um desses pedaços, que se acredita formar a sonda de pouso, deve entrar na atmosfera do planeta por volta do dia 10 de maio — e pelo menos parte da estrutura poderá sobreviver à viagem sem se queimar, ainda segundo a agência espacial dos EUA.>

No entanto, mesmo que partes da sonda sobrevivam ao contato com a atmosfera, 70% do planeta é coberto por mar, então é improvável que a queda cause danos significativos.>