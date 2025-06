Mundo

O que se sabe sobre atentado a tiros contra Miguel Uribe, pré-candidato à Presidência da Colômbia

Senador da oposição foi baleado durante um ato político em Bogotá

O legislador, membro do partido oposicionista Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), foi levado imediatamente a um hospital. Apesar do sobrenome, ele não é parente direto do ex-presidente.>