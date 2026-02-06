Home
O que se sabe sobre general russo baleado em Moscou

O tenente-general Vladimir Alexeyev é uma figura importante na diretoria principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia.

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 07:09

Imagem BBC Brasil
General russo Vladimir Alexeyev desempenhou papel significativo durante guerra na Ucrânia, participando de negociações com o país durante o cerco russo a Mariupol em 2022 Crédito: Ministério da Defesa da Rússia

Um general de alta patente das forças armadas russas foi baleado várias vezes na manhã desta sexta-feira (6) em Moscou. Seu estado de saúde não foi informado.

O tenente-general Vladimir Alexeyev foi imediatamente levado para o hospital após o ataque, realizado em um prédio residencial na periferia da cidade, na região noroeste.

Alexeyev é uma figura importante na diretoria principal do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia e é mais recente militar de alta patente a ser alvo de um ataque na capital russa desde o início da invasão da Ucrânia, há quase quatro anos.

Ele foi alvo de sanções da União Europeia depois que o Estado-Maior foi acusado de estar por trás do envenenamento de um ex-espião russo em 2018 na cidade inglesa de Salisbury.

"A vítima foi hospitalizada em um dos hospitais da cidade", disse Svetlana Petrenko, do Comitê de Investigações da Rússia, que afirmou ter aberto um inquérito criminal por tentativa de homicídio.

Alexeyev desempenhou um papel significativo durante a guerra na Ucrânia, participando de negociações com o país durante o cerco russo a Mariupol em 2022.

Ele também foi enviado para negociar com o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, que liderou um motim curto e sangrento em junho de 2023.

Ainda não se sabe quem foi o responsável pelo tiroteio, que ocorreu em um bloco residencial na rodovia Volokolamskoye, em Moscou.

