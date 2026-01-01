Home
O que se sabe sobre explosão e incêndio em bar de estação de esqui na Suíça

Polícia ainda não tem estimativa de vítimas, mas afirma haver "vários" mortos e feridos.

Publicado em 1 de janeiro de 2026

Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas após uma explosão e um incêndio na estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, nesta quinta-feira (1/1), de acordo com informações da polícia local.

O incidente ocorreu à 1h30 do horário local (21h30 do horário de Brasília) no Bar Le Constellation, conforme um comunicado enviado pelas autoridades policiais à BBC.

Imagens divulgadas nas redes sociais, aparentemente capturadas da rua em frente ao local, mostram um incêndio dentro do que seria o bar, que realizava comemorações de Ano Novo. A BBC está trabalhando para verificar a veracidade dessas imagens.

O jornal suíço Blick, que afirmou, citando fontes policiais locais, haver mais de cem pessoas no estabelecimento no momento do incêndio, sugere que ele pode ter sido ocasionado por fogos de artifício. A polícia, no entanto, declara até o momento que a causa ainda é desconhecida.

Questionada pela reportagem da BBC News sobre a estimativa do número de vítimas, a polícia afirmou não ter um número fechado e que haviam "vários" mortos e feridos. As autoridades também informaram haver a mobilização de uma grande operação de emergência em andamento no local.

Crans-Montana é uma luxuosa estação de esqui localizada no coração dos Alpes Suíços, a aproximadamente duas horas da capital suíça, Berna.

Imagem de novembro de 2024 mostra interior do bar Crédito: Google Maps

A repórter da BBC News Silvia Costeloe, que está em Crans-Montana, relata que o Le Constellacion é uma "verdadeira instituição" local, em operação há pelo menos 40 anos.

Apesar de a região de Crans-Montana ser conhecida pelo luxo, famosa nos anos 80 por sediar a Copa do Mundo de Esqui Alpino, o bar em si, segundo a repórter, "é grande e não é suntuoso".

"É um bar realmente grande, com um andar superior com telões onde as pessoas vão assistir a jogos de futebol."

*Este texto está sendo atualizado.

Imagem divulgada pela polícia local mostra cordão de isolamento Crédito: Divulgação

