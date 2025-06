Mundo

O que difere Zohran Mamdani, o millennial de esquerda e candidato democrata a prefeito de NY, dos políticos tradicionais?

Depois de vencer as primárias democratas de Nova York, sua estratégia está sendo elogiada pela capacidade de atrair uma grande coalizão.

Basta uma rápida olhada nas redes sociais de Mamdani, de 33 anos, para entender o quão diferente seu estilo é do de um político tradicional, rejeitando frases de efeito típicas em favor de uma atmosfera mais improvisada. Depois de vencer as primárias democratas de Nova York, essa estratégia está sendo elogiada por sua capacidade de atrair uma grande coalizão.>

Este é um sinal de alerta para o Partido Democrata, disse o pesquisador Frank Luntz. O grande perdedor da noite não foi seu principal oponente, o ex-governador Andrew Cuomo, disse ele, mas o líder da minoria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, que representa o establishment do Partido Democrata.>

Democratas de base estão exigindo "uma abordagem mais ideológica e de confronto para a política e as políticas públicas" na época do presidente dos EUA, Donald Trump , disse Luntz.>

Antes da vitória, Cuomo e vários democratas zombaram da plataforma de Mamdani – incluindo tarifa zero no transporte público e supermercados administrados pela cidade – como irrealista. Milhões foram gastos para atacá-lo.>

Mas o deputado estadual millennial de esquerda, que representa o bairro diverso de Astoria, no Queens, claramente se conectou com os eleitores da era das mídias sociais que anseiam por sua marca de autenticidade e acessibilidade.>

"Fiquei impressionado com suas habilidades pessoais, com a maneira como ele fala com as pessoas, como ele consegue se relacionar com a pessoa comum e como ele humaniza os eleitores que se sentiam muito frustrados com o rumo das coisas", disse Krizmanich à BBC. "Foi realmente inspirador.">