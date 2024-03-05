O momento em que Reino Unido e EUA lançam ataque aéreo no Iêmen

Os EUA e o Reino Unido lançaram na quinta-feira, 11 de janeiro, um ataque contra rebeldes houthis no Iêmen. Os alvos incluíram centros logísticos, sistemas de defesa aérea e depósitos de armas.

O ataque ocorre após meses de agressões de combatentes houthis contra navios de bandeira internacional que utilizam a rota do Mar Vermelho.

Mas é também uma extensão da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, uma vez que os combatentes houthi - que prometeram retaliar EUA e Reino Unido - são aliados do Hamas e apoiados pelo Irã.