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BBC News

O momento em que Reino Unido e EUA lançam ataque aéreo no Iêmen

Vídeo mostra o momento em que jatos americanos e britânicos partem de suas respectivas bases para lançar os ataques.

Publicado em 05 de Março de 2024 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 mar 2024 às 18:00
Os EUA e o Reino Unido lançaram na quinta-feira, 11 de janeiro, um ataque contra rebeldes houthis no Iêmen. Os alvos incluíram centros logísticos, sistemas de defesa aérea e depósitos de armas.
O ataque ocorre após meses de agressões de combatentes houthis contra navios de bandeira internacional que utilizam a rota do Mar Vermelho.
Mas é também uma extensão da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, uma vez que os combatentes houthi - que prometeram retaliar EUA e Reino Unido - são aliados do Hamas e apoiados pelo Irã.
Este vídeo mostra o momento em que jatos americanos e britânicos partem de suas respectivas bases para lançar os ataques.

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