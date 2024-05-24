O 'influenciador de Deus' que será declarado santo e tem milagre registrado no Brasil

Um adolescente italiano nascido em Londres que, segundo a Igreja Católica, realizou um milagre no Brasil está prestes a se tornar o primeiro santo millenial - uma pessoa nascida entre o início dos anos 1980 e o final dos anos 1990.
Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos. Sua habilidade em divulgar os ensinamentos da Igreja Católica online o levou a ser chamado de “influenciador de Deus”.
Carlo Acutis foi beatificado - o primeiro passo para a santidade - em 2020, depois de lhe ter sido atribuído o seu primeiro milagre: a cura de uma criança brasileira de uma doença congênita que afetava o seu pâncreas.
O milagre atribuído a Acutis foi registrado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Agora o Papa Francisco reconheceu oficialmente um segundo milagre. Segundo a Igreja, Acutis intercedeu para a cura de um estudante universitário em Florença que apresentava sangramento no cérebro após sofrer um traumatismo craniano.
Segundo a fé católica, santos são pessoas que, após a morte, intercedem junto a Deus para a realização de milagres na terra.
O segundo milagre foi reconhecido pelo Papa após uma reunião com o departamento de santos do Vaticano.
Ainda não se sabe quando ele será canonizado.
Jovem fiel
Carlo Acutis morreu em Monza, na Itália, após ser diagnosticado com leucemia, tendo passado grande parte da sua infância no país.
Seu corpo foi transferido para a cidade de Assis, também na Itália, um ano após sua morte e atualmente está em exibição ao lado de outras relíquias ligadas a ele.
Além de criar sites para sua paróquia e escola, o adolescente ficou conhecido por lançar um site que buscava documentar todos os milagres eucarísticos relatados - o site foi lançado dias antes de sua morte.
O apelido de Acutis, "influenciador de Deus", foi atribuído a ele após sua morte devido a este trabalho.
O seu site já foi traduzido para vários idiomas e serviu de base para uma exposição que viajou pelo mundo.
A sua vida também é lembrada no Reino Unido, onde em 2020, o Arcebispo de Birmingham fundou a Paróquia do Beato Carlo Acutis incorporando igrejas em Wolverhampton e Wombourne.
E há uma estátua do futuro santo na Gruta de Carfin, um santuário católico romano em Motherwell.
Os milagres são normalmente investigados e avaliados durante um período de vários meses, com uma pessoa sendo elegível para a santidade depois de ter dois em seu nome.
Para que algo seja considerado um milagre, normalmente é necessário um ato visto como algo além do que é possível com ajuda da ciência - como através da cura repentina de uma pessoa considerada próxima da morte.
A pessoa mais recentemente canonizada foi Maria Antonia de Paz y Figueroa, também conhecida como Mama Antula, uma religiosa do século 18 que se tornou a primeira santa da Argentina.
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