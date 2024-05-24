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BBC Brasil

O 'influenciador de Deus' que será declarado santo e tem milagre registrado no Brasil

Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos. Sua habilidade em divulgar os ensinamentos da Igreja Católica online o levou a ser chamado de “influenciador de Deus”

Publicado em 24 de Maio de 2024 às 06:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

24 mai 2024 às 06:32
Imagem BBC Brasil
Segundo a fé católica, Carlo Acutis intercedeu para um milagre no Brasil Crédito: Getty Images
Um adolescente italiano nascido em Londres que, segundo a Igreja Católica, realizou um milagre no Brasil está prestes a se tornar o primeiro santo millenial - uma pessoa nascida entre o início dos anos 1980 e o final dos anos 1990.
Carlo Acutis morreu em 2006, aos 15 anos. Sua habilidade em divulgar os ensinamentos da Igreja Católica online o levou a ser chamado de “influenciador de Deus”.
Carlo Acutis foi beatificado - o primeiro passo para a santidade - em 2020, depois de lhe ter sido atribuído o seu primeiro milagre: a cura de uma criança brasileira de uma doença congênita que afetava o seu pâncreas.
O milagre atribuído a Acutis foi registrado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Agora o Papa Francisco reconheceu oficialmente um segundo milagre. Segundo a Igreja, Acutis intercedeu para a cura de um estudante universitário em Florença que apresentava sangramento no cérebro após sofrer um traumatismo craniano.
Segundo a fé católica, santos são pessoas que, após a morte, intercedem junto a Deus para a realização de milagres na terra.
O segundo milagre foi reconhecido pelo Papa após uma reunião com o departamento de santos do Vaticano.
Ainda não se sabe quando ele será canonizado.
Imagem BBC Brasil
Corpo preservado do jovem está em exposição em Assis, na Itália Crédito: Getty Images

Jovem fiel

Carlo Acutis morreu em Monza, na Itália, após ser diagnosticado com leucemia, tendo passado grande parte da sua infância no país.
Seu corpo foi transferido para a cidade de Assis, também na Itália, um ano após sua morte e atualmente está em exibição ao lado de outras relíquias ligadas a ele.
Além de criar sites para sua paróquia e escola, o adolescente ficou conhecido por lançar um site que buscava documentar todos os milagres eucarísticos relatados - o site foi lançado dias antes de sua morte.
O apelido de Acutis, "influenciador de Deus", foi atribuído a ele após sua morte devido a este trabalho.
O seu site já foi traduzido para vários idiomas e serviu de base para uma exposição que viajou pelo mundo.
A sua vida também é lembrada no Reino Unido, onde em 2020, o Arcebispo de Birmingham fundou a Paróquia do Beato Carlo Acutis incorporando igrejas em Wolverhampton e Wombourne.
E há uma estátua do futuro santo na Gruta de Carfin, um santuário católico romano em Motherwell.
Os milagres são normalmente investigados e avaliados durante um período de vários meses, com uma pessoa sendo elegível para a santidade depois de ter dois em seu nome.
Para que algo seja considerado um milagre, normalmente é necessário um ato visto como algo além do que é possível com ajuda da ciência - como através da cura repentina de uma pessoa considerada próxima da morte.
A pessoa mais recentemente canonizada foi Maria Antonia de Paz y Figueroa, também conhecida como Mama Antula, uma religiosa do século 18 que se tornou a primeira santa da Argentina.

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