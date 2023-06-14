O experimento que 'transformou' cientista em banco de carro

Um estudo da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, para testar a reação das pessoas a carros autônomos disfarçou um motorista, para que ele ficasse invisível aos pedestres.

Os pesquisadores disseram observar um alto índice de confiança dos pedestres nos veículos - equipados com recursos visuais que indicam se tratar de um carro autônomo.

Segundo a lei atual do Reino Unido, nenhum veículo pode se movimentar sem que haja alguém no banco de motoristas. Para simular a existência de um carro sem motorista, então, foi necessário fazer esse motorista parecer invisível.