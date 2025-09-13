Home
O estudante condenado por drogar e abusar de uma série de mulheres — e filmar tudo

Polícia encontrou mais de 1.200 vídeos em que o estudante aparece estuprando e drogando mulheres

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:00

Em janeiro de 2024, o estudante de doutorado chinês Zhenhao Zou, 28 anos, foi preso em seu apartamento, no 39º andar de um luxuoso edifício residencial em Londres.

No local, a polícia encontrou uma câmera escondida — posicionada ao lado da cama dele — e aparelhos eletrônicos com mais de 1.200 vídeos que registraram o estudante estuprando mulheres inconscientes.

Segundo a polícia, os crimes aconteceram na China e Londres entre 2019 e 2023.

Em junho de 2025, Zhenhao Zou foi condenado à prisão por drogar e estuprar 10 mulheres.

Desde o julgamento, mais de 20 vítimas se apresentaram à polícia com acusações contra o estudante.

