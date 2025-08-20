Mundo

O apelo da família de homem que desapareceu com filhos na mata há 4 anos: 'Todos os dias espero que voltem'

Tom Phillips e seus três filhos estão desaparecidos desde 2021, em um caso que chocou a Nova Zelândia.

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08:25

A polícia acredita que estas imagens de CCTV (câmeras de segurança) registraram Tom Phillips com um de seus filhos tentando arrombar uma loja em Piopio, na região de Waitomo. Crédito: NZ Police

A família de um pai que desapareceu com seus três filhos na mata da Nova Zelândia há quase quatro anos fez um apelo para que ele volte para casa.

Uma busca nacional está em andamento por Tom Phillips desde dezembro de 2021, quando ele levou Ember, de 9 anos, Maverick, de 10, e Jayda, de 12, de sua casa, em meio ao que a polícia descreve como uma disputa de custódia.

Eles foram vistos em público pela primeira vez desde o desaparecimento em outubro passado, quando um grupo de adolescentes os encontrou caminhando pelo mato e registrou o momento em vídeo.

Pela primeira vez desde o sumiço, a família de Phillips fez um apelo direto a ele, com sua mãe escrevendo: "Todos os dias eu acordo e espero que hoje seja o dia em que vocês voltem para casa."

"Há muito amor e muito apoio, e estamos prontos para te ajudar a enfrentar o que for preciso", disse sua irmã, Rozzi Phillips, ao site de notícias neozelandês Stuff em uma entrevista exclusiva.

"Eu sinto sua falta, sinto falta de fazer parte da sua vida, e quero muito ver você e as crianças e voltar a fazer parte da vida de vocês."

Rozzi contou que acredita que o irmão, um construtor habilidoso, deve ter erguido uma cabana ou "ninho" na mata para servir de abrigo.

Ela também entregou ao Stuff uma carta escrita à mão pela mãe deles, Julia, que dizia:

"Tom — sinto muita tristeza por você achar que precisava fazer isso, sem considerar o quanto nós te amamos e podemos te apoiar. Dói toda vez que vejo fotos das crianças e suas, e quando vejo algumas das suas coisas que ainda estão aqui."

"Jayda, Maverick, Ember — eu amo muito vocês e sinto enorme falta de fazer parte da vida de vocês."

Phillips não tem a guarda legal de seus filhos Crédito: NZ Police

A polícia afirmou acreditar que Phillips levou os filhos depois de perder a guarda legal deles para a mãe.

As autoridades suspeitam que Phillips e as crianças estejam escondidos e acampando na região oeste de Waikato, na Ilha Norte, e no ano passado ofereceram uma recompensa de 80 mil dólares neozelandeses (cerca de R$ 277 mil) por informações sobre o paradeiro da família.

Houve alguns avistamentos ao longo do tempo, incluindo em outubro, quando um grupo de adolescentes caçadores de javali, que caminhava por uma área isolada de Marokopa — uma pequena comunidade costeira de onde Phillips é natural — os encontrou e registrou a cena em vídeo.

Nas imagens, Tom Phillips aparece conduzindo os filhos por um terreno acidentado. Todos vestiam roupas camufladas.

Segundo a imprensa neozelandesa, os adolescentes chegaram a conversar rapidamente com uma das crianças, perguntando se alguém sabia que eles estavam ali. A criança respondeu: "só vocês" e seguiu caminhando, contou o pai de um dos adolescentes ao canal 1News.

Os adolescentes relataram que Phillips carregava uma arma e usava uma barba longa, enquanto as crianças estavam mascaradas e levavam suas próprias mochilas.

A polícia da Nova Zelândia classificou o avistamento como "crível". Isso desencadeou uma busca de três dias, sem sucesso, que contou com helicópteros da polícia e do Exército.

No ano passado, foi emitido um mandado de prisão contra Phillips por sua suspeita de envolvimento em um assalto a banco em Te Kuiti, uma pequena cidade na Ilha Norte.

Segundo a polícia, ele teria agido com um cúmplice no suposto crime, e o público foi alertado a não se aproximar dele, já que provavelmente estaria armado.

As autoridades também afirmaram acreditar que Phillips está recebendo ajuda de terceiros para continuar fugindo da lei.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta