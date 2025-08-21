Mundo

O aniversário de 116 anos da pessoa viva mais velha do mundo

Ethel Caterham se tornou a pessoa viva mais velha em abril, após a morte da freira brasileira Irmã Inah Canbarro Lucas, que também tinha 116 anos.

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:25

Ethel Caterham recebeu um cartão do rei Charles 3º em seu 115º aniversário em 2024 Crédito: BBC

A pessoa viva mais velha do mundo está comemorando 116 anos.

Ethel Caterham, que mora em uma casa de repouso em Lightwater, Surrey, tornou-se a pessoa viva mais velha em abril, após a morte da freira brasileira irmã Inah Canbarro Lucas, aos 116 anos.

Nascida em 21 de agosto de 1909, ela é a última súdita viva de Edward 7º, que foi rei do Reino Unido e Imperador da Índia de 1901 a 1910, sucedendo sua mãe, a rainha Vitória. Edward 7º é lembrado por modernizar a monarquia britânica e por seu papel nas relações diplomáticas europeias no início do século 20.

Seu tataraneto, o rei Charles 3º, enviou à Sra. Caterham um cartão para celebrar seu 115º aniversário, em 2024.

Ethel Caterham se tornou a pessoa mais velha do mundo em abril passado Crédito: Hallmark Care Homes

Ethel Caterham nasceu três anos antes do desastre do Titanic, oito anos antes da Revolução Russa e viveu durante duas guerras mundiais.

Nascida em Shipton Bellinger, Hampshire, a penúltima de oito filhos, ela foi criada em Tidworth, Wiltshire.

Na adolescência, trabalhou como au pair (babá e ajudante doméstica em família estrangeira) na Índia e, mais tarde, viveu em Hong Kong e Gibraltar com o marido, Norman, tenente-coronel do Exército britânico.

Um comunicado divulgado pela casa de repouso afirmou:

"Ethel e sua família estão muito gratas por todas as mensagens carinhosas e pelo interesse demonstrado enquanto ela comemora seu 116º aniversário este ano.

Ethel passará o dia tranquilamente com a família, para que possa aproveitá-lo no seu próprio ritmo. Agradecemos novamente pelos votos gentis neste dia especial."

A pessoa mais velha que já viveu, cuja idade pôde ser verificada, foi a francesa Jeanne Louise Calment, que morreu em 1997 aos 122 anos e 164 dias.

