O alerta da Tesla de Elon Musk sobre as tarifas aplicadas por Trump

Donald Trump organizou um evento na Casa Branca nesta semana, no qual prometeu comprar um Tesla Crédito: Getty Images

A fabricante de carros elétricos de Elon Musk , a Tesla, alertou que ela e outros exportadores americanos podem ser prejudicados por países por conta da retaliação às tarifas comerciais de Donald Trump

Musk é um aliado próximo do presidente dos Estados Unidos e está liderando esforços para reduzir o tamanho do governo federal.

Mas, em uma carta não assinada endereçada ao representante comercial dos EUA, a Tesla disse que, embora "apoie" o comércio justo, estava preocupada de que os exportadores americanos estivessem "expostos a impactos desproporcionais" se outros países retaliassem as tarifas criadas por Trump

A carta foi datada do mesmo dia em que Trump organizou um evento na Casa Branca, no qual prometeu comprar um Tesla, em uma demonstração de apoio a Musk.

Não está claro quem na Tesla escreveu a carta, pois ela não é assinada, ou se Musk estava ciente dela.

O preço das ações da Tesla caiu 40% desde o início do ano. Musk é o presidente-executivo da montadora e, embora alguns tenham argumentado que seu alinhamento com o governo Trump está prejudicando sua marca, analistas de mercado dizem que a queda nas ações é mais sobre preocupações com a Tesla atingir as metas de produção e uma queda nas vendas em 2024.

Na carta, a Tesla diz que faz mudanças em suas cadeias de suprimentos para encontrar o máximo de fornecedores locais para seus carros e baterias, para defender menos de mercados estrangeiros.

"Mesmo assim", alertou, "mesmo com a localização agressiva da cadeia de suprimentos, certas peças e componentes são difíceis ou impossíveis de obter dentro dos Estados Unidos".

O presidente dos EUA impôs uma tarifa adicional de 20% sobre todas as importações da China, levando Pequim a responder com taxas retaliatórias, inclusive sobre carros. A China é o segundo maior mercado da Tesla depois dos EUA.

"Por exemplo, ações comerciais anteriores dos Estados Unidos resultaram em reações imediatas dos países-alvo, incluindo tarifas aumentadas sobre veículos elétricos importados para esses países", diz a carta.

A União Europeia e o Canadá ameaçaram retaliações radicais por conta de novas tarifas sobre exportações de aço e alumínio para os Estados Unidos, que entraram em vigor no início desta semana.

Donald Trump disse que o comércio internacional é manipulado contra os EUA Crédito: Getty Images

Manifestantes atacaram showrooms da Tesla nas últimas semanas em protesto contra o cargo de responsável por cortes de custos de Musk na administração de Trump, na qual ele é chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge).

No início desta semana, Trump organizou um evento na Casa Branca onde disse que as pessoas que protestavam contra a Tesla deveriam ser rotuladas como terroristas domésticos, enquanto estava sentado no banco do motorista de um Tesla vermelho novinho que ele disse que planejava comprar.