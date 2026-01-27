Mundo

Nipah: o vírus que causa preocupação na Ásia e voltou a deixar aeroportos em alerta na região

Índia enfrenta novo surto do vírus Nipah, patógeno com alto índice de letalidade que tem afetado países na Ásia desde que foi descoberto, em 1999.

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06:11

null Crédito: Universal Images Group/Getty Images

A Índia enfrenta novo surto do vírus Nipah, patógeno com alto índice de letalidade que tem afetado países na Ásia desde que foi descoberto, em 1999.

Cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena no Estado indiano de Bengala Ocidental depois que dois profissionais de saúde foram tratados no início de janeiro após contraírem o vírus.

Eles haviam tido contato com casos confirmados da doença, mas inicialmente testaram negativo.

O Nipah pode causar infecções respiratórias agudas e encefalite (inchaço do cérebro). É transmitido entre humanos e também de animais como morcegos e porcos. Atualmente não há vacina ou cura.

O surto na Índia deixou países vizinhos em alerta. Alguns chegaram a intensificar medidas de segurança em aeroportos para evitar uma possível disseminação do vírus.

O Ministério da Saúde da Tailândia anunciou na segunda-feira (26/1) protocolos de saúde e medidas de triagem em três aeroportos internacionais com voos que têm como origem Bengala Ocidental, conforme as informações reunidas pela BBC Thai, serviço da BBC em tailandês.

Os aeroportos afetados são de Don Mueang, Suvarnabhumi e Phuket. De acordo com o Departamento de Controle de Doenças, o aeroporto de Phuket, que recebe cinco voos diretos por semana da área afetada pelo surto na Índia, intensificou a limpeza de áreas comuns e a coordenação das operações com postos de controle de doenças transmissíveis internacionais.

No terminal de Suvarnabhumi, as autoridades chegaram a realizar triagens de passageiros provenientes da Índia. Ao todo, 332 pessoas foram examinadas, de acordo com os dados informados pelas autoridades locais, e nenhuma apresentou suspeita de infecção.

Não há casos de infecção por Nipah registrados até o momento na Tailândia.

O Nipah foi listado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) — juntamente com Ebola, Zika e covid-19 — como uma das várias doenças que merecem pesquisa prioritária devido ao seu potencial de causar uma epidemia global.

Quão perigoso é o vírus e quais são os sintomas? Confira abaixo as respostas para algumas perguntas.

Como o vírus Nipah se espalha?

A infecção pelo vírus Nipah é uma doença zoonótica — que são transmitidas de animais como porcos e morcegos frugívoros para humanos, de acordo com a OMS.

Também pode ser transmitida por alimentos contaminados e pelo contato com pessoas infectadas.

Surtos ocorrem quase anualmente em partes da Ásia, principalmente em Bangladesh e na Índia.

O consumo de frutas ou produtos derivados de frutas (como suco de tâmara cru) contaminados com urina ou saliva de morcegos frugívoros infectados é considerada a origem mais provável de infecções anteriores.

Morcegos podem transmitir o vírus Crédito: Getty Images

Quais os sintomas?

As infecções em humanos variam de assintomáticas a infecções respiratórias agudas (leves ou graves) e encefalite fatal (inchaço do cérebro).

As pessoas infectadas geralmente desenvolvem inicialmente sintomas como febre, dores de cabeça, dor muscular (mialgia), vômitos e dor de garganta.

Esses sintomas podem ser seguidos por tontura, sonolência, alteração da consciência e sinais neurológicos que indicam encefalite aguda.

Algumas pessoas também podem apresentar pneumonia atípica e problemas respiratórios graves, incluindo síndrome do desconforto respiratório agudo. Encefalite — uma condição que causa inflamação do cérebro — e convulsões ocorrem em casos graves, progredindo para coma entre 24 a 48 horas.

Acredita-se que o período de incubação (intervalo entre a infecção e o início dos sintomas) varie de quatro a 14 dias. Já foi relatado, porém, um período de incubação de até 45 dias.

O vírus Nipah mata até 75% dos infectados.

Existe vacina?

Não existe vacina nem cura. O tratamento se limita ao controle dos sintomas e cuidados paliativos.

Estado indiano de Kerala viveu surto de Nipah em setembro de 2023 Crédito: AFP

Onde ocorreram os surtos anteriores do vírus Nipah?

O primeiro surto de Nipah matou mais de 100 pessoas na Malásia e levou ao abate de um milhão de porcos em um esforço para conter o vírus, que recebeu o nome da vila onde foi descoberto pela primeira vez, em 1999.

Ele também já foi observado em Singapura, com 11 casos e uma morte entre trabalhadores de matadouros que haviam entrado em contato com porcos importados da Malásia.

Bangladesh tem sido o país mais afetado nos últimos anos, com a morte de mais de 100 pessoas por infecção por Nipah desde 2001.

Periodicamente, a doença também é detectada na Índia. O Estado de Kerala, no sul do país, registrou casos em 2013 e 2018.

OEestado conseguiu erradicar surtos anteriores em questão de semanas por meio de testes em larga escala e isolamento rigoroso daqueles que tiveram contato com os doentes.

Outros locais com risco de infecção incluem Camboja, Gana, Indonésia, Madagascar, Filipinas e Tailândia, de acordo com a OMS, já que evidências do vírus foram encontradas em morcegos nesses países.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta