Mundo

Netanyahu defende Nobel da Paz para Trump: presidente dos EUA está em campanha pelo prêmio?

Premiê israelense indicou presidente americano para o prêmio — uma ambição de longa data de Trump.

Político polêmico

"Embora seja fácil zombar com superioridade moral da obsessão de Trump com o Nobel, sua vaidade oferece uma oportunidade de acabar com hostilidades em vários pontos críticos do mundo", escreveu em artigo de opinião publicado em janeiro no jornal The Washington Post o democrata Rahm Emanuel, que foi chefe de gabinete no governo de Obama.>