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'Não tenho lembrança de nada': sobrevivente do caso Epstein diz ter sido drogada e estuprada

Uma sobrevivente dos abusos de Epstein falou publicamente pela primeira vez à BBC Newsnight sobre sua experiência de ter sido drogada e estuprada pelo criminoso sexual

Publicado em 26 de março de 2026 às 15:34

null Crédito: BBC

Aviso: esta reportagem contém descrições sexuais explícitas

Uma mulher que afirma ter sido drogada e estuprada pelo criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein falou publicamente pela primeira vez ao BBC Newsnight sobre o que viveu.

A mulher, que falou sob condição de anonimato e a quem a BBC se refere como Nicky, disse que conheceu o financista desacreditado quando tinha 19 anos, enquanto trabalhava como modelo.

Ela afirmou que, depois de fazer uma massagem nele em sua mansão à beira-mar em Palm Beach, na Flórida, ele lhe deu um copo de água e ela perdeu a consciência por horas — período em que acredita ter sido estuprada por Epstein.

Nicky disse que se sentiu encorajada a falar após ver outras sobreviventes compartilhando suas histórias. Agora, ela pede que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgue todos os arquivos restantes sobre Epstein.

'Tudo em branco'

Em uma entrevista extensa à BBC Newsnight, Nicky descreveu em detalhes os abusos cometidos por Epstein.

Assim como outras sobreviventes relataram, o contato de Nicky com Epstein começou com uma massagem. Ele pediu que ela tirasse a blusa e o sutiã.

"Eu honestamente pensei: 'ok, talvez seja só um homem rico e velho com um fetiche, e tudo bem'", disse. "Tanto faz. Quer dizer, isso pagava meu aluguel."

Mas, algumas semanas depois, quando Nicky voltou a vê-lo, o encontro foi diferente.

"Então tirei a blusa como da última vez, comecei pelos pés, fui subindo, e quando cheguei na parte superior da coxa e depois no peito, ele puxou meu jeans, quase tentando desabotoar", contou.

Ela disse a Epstein que estava menstruada, o que não era verdade.

Ele a incentivou a fazer sexo com ele mesmo assim e passou a se masturbar na frente dela, lembrou Nicky.

Ela se vestiu rapidamente e disse a si mesma que precisava "dar o fora dali". Foi ao banheiro lavar o óleo de massagem das mãos e, quando voltou, Epstein lhe ofereceu um gole de água.

"Eu bebi um pouco de água e não tenho qualquer lembrança de nada por pelo menos 12 horas depois disso", disse.

Ela contou que acordou se sentindo mal, lenta e pesada. Nicky disse que, ao ir ao banheiro, havia sinais de que tinha tido relação sexual, embora não se lembrasse de nenhum ato.

"Fiz várias psicoterapias para tentar lembrar, para tentar ter algum vislumbre de algo, e está tudo em branco, não faço ideia", disse sobre o ocorrido. "Mas consigo, de forma lógica, fazer várias suposições que acho que seriam muito precisas."

Ela acredita que Epstein a drogou e a agrediu sexualmente.

Mais tarde naquele mesmo dia, quando Nicky voltou a ver Epstein, ele pediu que ela lhe fizesse mais uma massagem antes de ir embora.

E foi nesse momento, segundo ela, que Epstein confirmou suas piores suspeitas.

"Ele tentou novamente puxar meu jeans, e eu disse: 'não, não, estou menstruada', e ele respondeu: 'você não precisa mentir para mim'", contou.

Nicky disse que depois percebeu que Epstein só poderia saber que ela não estava menstruada porque a teria estuprado enquanto ela estava inconsciente.

Após o abuso, ela lembra de ter tido pensamentos sobre se seus filhos estariam melhor sem ela.

"Não sei como consegui sobreviver a isso", disse.

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