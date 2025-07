Mundo

'Não faz sentido': a reação de Cristiano Ronaldo e outras estrelas do futebol à morte de Diogo Jota

A morte dos jogadores portugueses Diogo Jota e André Felipe num acidente de carro na Espanha gerou uma onda de choque e comoção em todo o mundo do futebol.

Balsa afunda na Indonésia, com 65 a bordo; pelo menos quatro morrem

"Eu sei que você sempre estará com eles [a esposa e os filhos].">

"Descansem em paz, Diogo e André. Vamos sentir a falta de vocês", escreveu o atleta, que atualmente defende as cores do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita .>

O meio campista Ruben Neves escreveu: "Dizem que só perdemos pessoas quando as esquecemos. Eu nunca vou te esquecer.">

Entre os colegas no Liverpool, o atacante uruguaio Darwin Núñez, que jogou ao lado de Jota nas últimas três temporadas, postou no Instagram: "Não há palavras de conforto para tanta dor.">

"Sempre me lembrarei de você com seu sorriso, como um bom companheiro dentro e fora de campo.">

"Envio toda a minha força à família. De onde ele está, tenho certeza de que estará sempre com vocês, especialmente com a esposa e os três filhos.">

O ex-técnico do Liverpool Jurgen Klopp também se manifestou. Ele comandava o clube quando Jota foi contratado em 2020. >

"Deve haver um propósito maior, mas não consigo entendê-lo. Estou com o coração partido ao saber da morte de Diogo e seu irmão André.">

"Todas as minhas orações, pensamentos e força para Rute, as crianças, a família, os amigos e todos que os amavam! Descanse em paz", escreveu Klopp.>

Jamie Carragher e Steven Gerrard, dois ídolos históricos do Liverpool, também expressaram tristeza nas redes sociais com o falecimento de Diogo Jota.>

"Notícias devastadoras sobre Diogo Jota e seu irmão André esta manhã. Meus pensamentos estão com todos os familiares e amigos, especialmente com sua esposa Rute e seus três filhos adoráveis", escreveu Carragher.>

'Perdemos dois campeões'

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol disse que "todo o Futebol português está completamente devastado" com a notícia.>

"Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 jogos internacionais pela Seleção Nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade.">