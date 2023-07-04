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Estados Unidos

Mulher morre ao caminhar no Grand Canyon após se expor a calor de 37 graus

Segundo as autoridades, as temperaturas nas partes expostas da trilha podem ultrapassar os 49 graus. Por essa razão, uma advertência aos visitantes sobre o calor excessivo

Publicado em 04 de Julho de 2023 às 15:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jul 2023 às 15:08
Uma mulher de 57 anos morreu durante uma caminhada de 13 quilômetros em meio a um calor de 37 graus no Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos.
Grand Canyon, nos EUA: um dos melhores destinos de férias para fazer fotos incríveis
As temperaturas nas partes expostas da trilha podem ultrapassar os 49 graus nesta época do ano Crédito: Pinterest
Oficiais do parque foram alertados sobre uma caminhante em apuros na área remota de Tuweep por volta das 18h30 deste domingo (4).
Um guarda-florestal a encontrou na segunda-feira (3), e ela foi declarada morta em decorrência do calor.
O Serviço Nacional de Parques está conduzindo uma investigação em conjunto com legistas do Condado de Mohave.
Segundo as autoridades, as temperaturas nas partes expostas da trilha podem ultrapassar os 49 graus. Por essa razão, uma advertência aos visitantes sobre o calor excessivo foi emitida para as áreas internas do Grand Canyon.
As mortes relacionadas ao calor aumentaram 74% nos EUA desde 1980, segundo um estudo publicado em 2021, e estão ocorrendo este ano em diferentes parques nacionais, segundo apurou a CNN.
No mês passado, um homem da Flórida e seu enteado adolescente morreram após fazer uma trilha sob calor extremo no Parque Nacional de Big Bend, no Texas.

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