Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Mulher é condenada nos EUA por furtar e vender diário da filha de Biden
Julgamento

Mulher é condenada nos EUA por furtar e vender diário da filha de Biden

Aimee Harris foi condenada a um mês de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 abr 2024 às 06:12

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 06:12

Uma mulher foi condenada nesta terça-feira (9) por furtar e vender o diário de Ashley Biden, filha do atual presidente dos EUA, em 2020. As informações são da ABC News.
Aimee Harris foi condenada a um mês de prisão, seguidos de três anos de liberdade condicional.
Ashleey Biden é filha do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden
Ashleey Biden é filha do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden Crédito: Reprodução/Instagram @ashleey.biden
Os promotores ressaltaram que o crime foi cometido contra um familiar de um então candidato à Presidência dos EUA. "Furtar pertences pessoais de um membro da família de um candidato e vendê-los a uma organização para explorá-los para obter ganhos políticos era errado e ilegal, independentemente da agenda política".
Ashley Biden morava na casa de um amigo na Flórida. Ela e deixou vários pertences pessoais para trás quando se mudou em junho daquele ano. O dono da casa permitiu que ela guardasse os itens na casa.
Segundo a denúncia, Aimee Harris entrou na sala quando a filha de Biden saiu, encontrou os itens e planejou vendê-los com outro réu, Robert Kurlander, que ainda não foi julgado. Primeiramente, eles tentaram vender para a campanha de Donald Trump, que recusou. Depois decidiram vender os itens ao grupo de extrema direita Project Veritas.
Em agosto de 2022, Harris e Kurlander confessaram o crime. Eles afirmaram que receberam US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil, atualmente) da organização extremista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados