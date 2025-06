Mundo

Muçulmano socialista de 33 anos que defende tarifa zero para transporte vira favorito para ser novo prefeito de Nova York

Se eleito, o representante do Partido Democrata seria o primeiro muçulmano a liderar a maior cidade do país.

'Maior reviravolta na História moderna da cidade'

As primárias do Partido Democrata da cidade de Nova York, em um Estado fortemente liberal, possivelmente determinarão quem se tornará prefeito após as eleições marcadas para novembro.>

A disputa era vista como um teste decisivo para o partido, que busca ajustar a mensagem após as derrotas eleitorais em novembro de 2024, quando os republicanos do presidente Donald Trump reconquistaram a Casa Branca e a liderança em ambas as casas do Congresso.>