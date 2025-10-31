Home
Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomes

Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomes

Até o momento, 99 dos 121 mortos foram identificados, segundo o secretário da Polícia Civil do Rio.

Marina Rossi

BBC News Brasil

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 12:33

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Reuters

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, afirmou nesta sexta-feira (31/10) que foram identificadas, até o momento, 99 das pessoas que morreram na Operação Contenção realizada na terça-feira.

Segundo dados oficiais, 121 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.

Curi afirmou que, dentre os mortos identificados, 42 tinham mandados de prisão pendentes, 78 apresentavam "relevante histórico criminal" e 40 eram de outros Estados:

  • 13 do Pará
  • 7 do Amazonas
  • 6 da Bahia
  • 4 do Ceará
  • 4 de Goiás
  • 3 do Espírito Santo
  • 1 da Paraíba
  • 1 do Mato Grosso

Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão:

  • Russo, chefe do tráfico em Vitória (ES)
  • Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus (AM)
  • Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana (BA)
  • Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás

Quem são os policiais mortos

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita);

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope);

Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope.

Como foi a operação

A operação policial da terça-feira foi a mais letal já registrada no país.

Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina e questionam sua eficácia como política de segurança.

O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas.

A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados.

Esta reportagem está em atualização

