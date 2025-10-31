Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomes

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 12:33
O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, afirmou nesta sexta-feira (31/10) que foram identificadas, até o momento, 99 das pessoas que morreram na Operação Contenção realizada na terça-feira.
Segundo dados oficiais, 121 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.
Curi afirmou que, dentre os mortos identificados, 42 tinham mandados de prisão pendentes, 78 apresentavam "relevante histórico criminal" e 40 eram de outros Estados:
Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão:
Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita);
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);
Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope);
Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope.
A operação policial da terça-feira foi a mais letal já registrada no país.
Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina e questionam sua eficácia como política de segurança.
O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas.
A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados.
