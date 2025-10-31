Mundo

Mortos e presos na operação do Rio: polícia divulga primeiros nomes

Até o momento, 99 dos 121 mortos foram identificados, segundo o secretário da Polícia Civil do Rio.

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 12:33

Crédito: Reuters

O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi, afirmou nesta sexta-feira (31/10) que foram identificadas, até o momento, 99 das pessoas que morreram na Operação Contenção realizada na terça-feira.

Segundo dados oficiais, 121 pessoas morreram e 113 foram detidas na megaoperação contra o Comando Vermelho, a ação policial mais letal da história do Brasil.

Curi afirmou que, dentre os mortos identificados, 42 tinham mandados de prisão pendentes, 78 apresentavam "relevante histórico criminal" e 40 eram de outros Estados:

13 do Pará

7 do Amazonas

6 da Bahia

4 do Ceará

4 de Goiás

3 do Espírito Santo

1 da Paraíba

1 do Mato Grosso

Dentre os mortos, de acordo com o secretário, estão:

Russo, chefe do tráfico em Vitória (ES)

Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus (AM)

Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana (BA)

Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás

Quem são os policiais mortos

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos, comissário da 53ª DP (Mesquita);

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, da 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos, 3º sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope);

Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos, 3º sargento do Bope.

Como foi a operação

A operação policial da terça-feira foi a mais letal já registrada no país.

Movimentos de direitos humanos classificam a operação como uma chacina e questionam sua eficácia como política de segurança.

O grande número de vítimas também foi criticado pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que se disse "horrorizado" com a operação nas favelas.

A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro para cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados.

