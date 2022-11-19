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Tumor cerebral

Morre Tuan Tuan, panda gigante doado pela China a Taiwan

"Nossa equipe médica confirmou que o coração de Tuan Tuan parou de bater às 13h48 (2h48 horário de Brasília)", disse o zoológico em um breve comunicado

Publicado em 

19 nov 2022 às 15:15

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 15:15

Tuan Tuan doando pela China a Taiwan tinha tumor cerebral e não respondeu ao tratamento
Tuan Tuan doado pela China a Taiwan tinha tumor cerebral e não respondeu ao tratamento Crédito: Reuters/Folhapress
SÃO PAULO - Tuan Tuan, um dos dois pandas gigantes doados pela China a Taiwan, há 14 anos, morreu neste sábado (19) após uma série de convulsões, segundo o Zoológico de Taipei. A causa da morte não informada, mas relatórios anteriores diziam que o panda tinha um tumor cerebral maligno, segundo a ABC News.
"Nossa equipe médica confirmou que o coração de Tuan Tuan parou de bater às 13h48 (2h48 horário de Brasília)", disse o zoológico em um breve comunicado.
O panda não respondeu ao tratamento e, após uma série de convulsões neste sábado, ele foi colocado em coma induzido, de acordo com reportagens de Taiwan. A China havia mandado especialistas a Taiwan no início deste mês para ajudar no tratamento.
Tuan Tuan e sua parceira Yuan Yuan foram dados de presente pela China a Taiwan, em 2008, em um momento de relações cordiais entre Pequim e Taipei. Mas os laços diminuíram drasticamente desde a chegada da dupla de pandas, com a China cortando contatos em 2016 após a eleição do presidente independente Tsai Ing-wen, que foi reeleito em 2020.
A expectativa de vida média dos pandas na natureza é de 15 a 20 anos, enquanto eles podem viver 30 anos ou mais sob cuidados humanos.

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