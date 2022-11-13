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Acidente entre aviões usados na 2ª Guerra Mundial mata seis nos EUA

Colisão entre as aeronaves ocorreu neste sábado (13) durante show comemorativo da Força Aérea de Dallas. Mortes foram divulgadas pelo juiz da cidade, Clay Jenkins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2022 às 15:41

Publicado em 13 de Novembro de 2022 às 15:41

Dois aviões militares colidiram durante uma demonstração de show comemorativo da Força Aérea de Dallas neste sábado (12) e caíram no chão. As aeronaves foram usadas na Segunda Guerra Mundial e seis pessoas morreram  por conta do acidente, segundo informações do portal g1. 
O g1 informou que as mortes foram divulgadas por um juiz da cidade onde ocorreu a colisão. "De acordo com nosso médico legista do condado de Dallas, há um total de 6 mortes no incidente do show aéreo 'Wings over Dallas' de ontem. As autoridades continuarão trabalhando hoje [13 de novembro] na investigação e identificação das mortes. Por favor, orem por suas famílias e todos os envolvidos", tuitou o juiz do condado de Dallas, Clay Jenkins, de acordo com o portal.

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Nas redes sociais é possível encontrar vários vídeos do momento do acidente, que mostram o exato momento do encontro das aeronaves, além da formação de uma bola de fogo e fumaça. 

Aviões da Segunda Guerra Mundial

De acordo com o portal g1, a Administração Federal de Aviação informou que os aviões são um Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra. A colisão aconteceu por volta de 13h20 de sábado, durante o evento "Air Force Wings Over Dallas". 
O B-17 é uma peça importante do poder aéreo dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial e possui quatro motores. Já o Kingcobra, é um caça americano, e foi usado principalmente pelas forças soviéticas durante a guerra.
O portal g1 informou que a maioria dos B-17 foram desmantelados no final da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, dos ainda existentes, a maioria está exposta em museus ou participa de shows aéreos, conforme a agência de notícias Associated Press.

Outras colisões

A preocupação com a segurança em shows aéreos vem aumentando há alguns anos, principalmente com aeronaves militares mais antigas. Em 2011, 11 pessoas morreram em Reno, Nevada, quando um P-51 Mustang colidiu com espectadores.
Outro acidente matou sete pessoas, em 2019, quando um bombardeiro caiu em Hartford, Connecticut. O Portal g1 explicou que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) contou ter investigado 21 acidentes que resultaram em 23 mortes, desde 1982, envolvendo bombardeiros da Segunda Guerra Mundial.

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