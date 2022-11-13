Acidente entre aviões usados na 2ª Guerra Mundial mata seis nos EUA

Dois aviões militares colidiram durante uma demonstração de show comemorativo da Força Aérea de Dallas neste sábado (12) e caíram no chão. As aeronaves foram usadas na Segunda Guerra Mundial e seis pessoas morreram por conta do acidente, segundo informações do portal g1.

O g1 informou que as mortes foram divulgadas por um juiz da cidade onde ocorreu a colisão. "De acordo com nosso médico legista do condado de Dallas, há um total de 6 mortes no incidente do show aéreo 'Wings over Dallas' de ontem. As autoridades continuarão trabalhando hoje [13 de novembro] na investigação e identificação das mortes. Por favor, orem por suas famílias e todos os envolvidos", tuitou o juiz do condado de Dallas, Clay Jenkins, de acordo com o portal.

Nas redes sociais é possível encontrar vários vídeos do momento do acidente, que mostram o exato momento do encontro das aeronaves, além da formação de uma bola de fogo e fumaça.

Aviões da Segunda Guerra Mundial

De acordo com o portal g1, a Administração Federal de Aviação informou que os aviões são um Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra. A colisão aconteceu por volta de 13h20 de sábado, durante o evento "Air Force Wings Over Dallas".

O B-17 é uma peça importante do poder aéreo dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial e possui quatro motores. Já o Kingcobra, é um caça americano, e foi usado principalmente pelas forças soviéticas durante a guerra.

O portal g1 informou que a maioria dos B-17 foram desmantelados no final da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, dos ainda existentes, a maioria está exposta em museus ou participa de shows aéreos, conforme a agência de notícias Associated Press.

Outras colisões

A preocupação com a segurança em shows aéreos vem aumentando há alguns anos, principalmente com aeronaves militares mais antigas. Em 2011, 11 pessoas morreram em Reno, Nevada, quando um P-51 Mustang colidiu com espectadores.