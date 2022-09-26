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Acidente aéreo

Aviões batem e se engancham no ar na Alemanha; pilotos morrem em queda

Pilotos, de 42 e 72 anos, haviam ensaiado a manobra centenas de vezes e tinham experiência em acrobacias aéreas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2022 às 20:24

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 20:24

SÃO PAULO - O treino de acrobacias de uma esquadrilha aeronáutica da cidade de Gera, na Alemanha, terminou em um acidente trágico no último sábado (24), quando duas aeronaves colidiram no ar, ficaram enganchadas e acabaram caindo. Os pilotos, um de 42 anos e outro de 72, morreram no momento do acidente.
Acidente aéreo na Alemanha
Momento em que aviões se chocam e ficam enganchados Crédito: green_grap / Twitter / Reprodução
Três pilotos alçaram voo no aeródromo de Leumnitz para praticar uma rotina de acrobacias aéreas. Habituado às manobras, o grupo já tinha ensaiado o espetáculo centenas de vezes, e, segundo o jornal Bild, as condições climáticas eram apropriadas.
Um vídeo gravado por espectadores mostra a execução de acrobacias e rasantes, até o momento em que as aeronaves se chocam.
A colisão fez com que os aviões se enganchassem, sem grandes danos imediatos. Pelas imagens é possível ver que, com os aviões presos um ao outro, os pilotos tentam se separar, mas não conseguem desvencilhar os equipamentos, até que a inércia os atira em queda livre contra o solo.
Andreas Spaeth, especialista em aviação, disse ao Bild que, até o momento da colisão, os pilotos treinavam uma acrobacia comum. "Ao contrário do que era de se esperar, nenhuma parte visível quebrou. É mais como se as duas aeronaves ficassem presas, incapazes de manobrar, e depois batessem no chão ligadas entre si."
A cena final do vídeo compartilhado nas redes sociais exibe uma fumaça preta subindo ao céu logo após os aviões atingirem o chão. Fotos divulgadas posteriormente mostraram os destroços ainda em chamas, em um campo da cidade de Gera.
acidente aéreo na Alemanha
Destroços dos aviões em chamas, após queda, na Alemanha Crédito: green_grap / Twitter / Reprodução
Também ouvido pelo jornal alemão, o especialista em acidentes aéreos Norman Kretschmer explicou o fenômeno. "Quando o metal fica sob alta pressão, ele se deforma. Essa deformação pode ser vista na asa e indica uma colisão forte." O dano na estrutura impossibilitou que os pilotos arremetessem ou tentassem uma manobra de evasão.

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