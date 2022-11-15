Míssil russo atinge Polônia e deixa pelo menos dois mortos, diz agência

SÃO PAULO - Pelo menos duas pessoas morreram após um míssil disparado pela Rússia cruzar a fronteira da Ucrânia com a Polônia e atingir a pequena cidade de Prezewodóv na tarde desta terça-feira (15). A cidade fica perto do território ucraniano, invadido pela Rússia em 24 de fevereiro por ordem do presidente russo, Vladimir Putin.

Local da queda de míssil russo em cidade polonesa, segundo agências internacionais Crédito: Kurier Lubelski/Nexta TV

Segundo a agência Associated Press, a informação foi confirmada pela mídia local e por fontes norte-americanas. A Polônia faz parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Bombeiros na Polônia disseram na terça-feira (15) que duas pessoas morreram em uma explosão em Przewodow, um vilarejo no leste da Polônia perto da fronteira com a Ucrânia.

Além das mortes na Polônia, os ataques também afetaram o país vizinho, a Moldávia, que sofre com falta de luz após destruição de plantas de energia elétrica.

Em publicação feita nas redes sociais, o porta-voz do governo polonês, Piotr Muller, informou que uma reunião de urgência de assuntos referentes à Defesa Nacional foi convocada pelo primeiro-ministro do país na tarde desta terça-feira (15).

"Devido à situação de crise, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki (...) convocou uma reunião do escritório de Segurança Nacional", disse.

O governo da Hungria também confirmou a convocação de uma reunião com forças de segurança na noite de hoje.

Segundo o governo ucraniano, metade da população da capital está sem energia e o país de Putin lançou uma centena de mísseis, "do Mar Cáspio", da "região [russa] de Rostov" e "do Mar Negro", principalmente "contra infraestruturas energéticas".

A presidência ucraniana afirmou que a situação da rede elétrica em todo o país é "crítica".

Em Kiev, os ataques deixaram pelo menos um morto e privaram "metade" dos habitantes de eletricidade, disse o prefeito, Vitali Klitschko, no Telegram.