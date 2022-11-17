Como fazer uma enquete no Whatsapp passo a passo

WhatsApp lança recurso de enquetes Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial com Dall-E 2

Enquetes são uma ótima maneira de coletar opiniões e feedback dos seus amigos, familiares ou até mesmo dos seus seguidores nas redes sociais.

E se você quiser fazer uma enquete usando o Whatsapp, é bem simples! Siga os passos abaixo para criar uma enquete no Whatsapp em poucos minutos.

Para usuários de Android

Com algum grupo ou contato aberto, clique no botão de "clipe" e selecione a opção "Enquete" Escreva a pergunta da sua enquete e as opções de resposta. Você pode incluir até 12 respostas possíveis

Após isso, basta clicar em "Enviar"



Para usuários de Iphone

Com algum grupo ou contato aberto, clique no botão de "+" e selecione a opção "Enquete"

Escreva a pergunta da sua enquete e as opções de resposta

Selecione a duração da enquete e clique em "Enviar"



Quando usar?

Você já participou de uma enquete no Whatsapp? Ou talvez você esteja querendo criar uma para saber a opinião dos seus amigos sobre um determinado assunto. Seja qual for o seu caso, separamos algumas dicas sobre em quais situações vale a pena recorrer a esse novo recurso!

Pergunte aos amigos quais itens não deverão faltar no churrasco de fim de semana

Faça um bolão com resultados possíveis de cada jogo do Brasil na Copa do Mundo

Envolva os amigos em uma discussão sobre um filme que todos assistiram recentemente

Ajude a escolher o próximo destino de viagem do grupo

Peça a opinião dos amigos sobre um novo look



Qualquer que seja o seu objetivo, lembre-se de manter a enquete bem focada para que todos possam participar e compreender o que está sendo perguntado. Boa sorte e divirta-se!

Comunidades

WhatsApp também deve lançar em breve um recurso que permite a criação de comunidades. A ideia é que os usuários possam participar de grupos de discussão sobre determinados assuntos de seu interesse, como futebol, cinema, séries, música etc.

As comunidades devem funcionar de forma semelhante aos grupos, com a possibilidade de criar um tópico de discussão, adicionar novos participantes e enviar mensagens em texto, áudio e vídeo.

A principal diferença é que as comunidades devem ser públicas, ou seja, qualquer pessoa poderá participar das conversas, desde que seja adicionada pelo administrador do grupo.